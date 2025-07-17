Телефонные мошенники «переквалифицировались» в сотрудников ФСБ

Еще одну схему телефонного мошенничества удалось выявить сотрудникам УФСБ России по Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На этот раз киберпреступники через популярные мессенджеры отправляют руководителям организаций «официальные» документы от имени одного из подразделений ФСБ России. При этом лжесотрудники органов безопасности требуют телефоны персонала, в отношении которых проводится мнимая проверка на возможное содействие иностранным спецслужбам.

Получив нужные контакты, мошенники предлагают потенциальной жертве защитить свои персональные данные, переведя все свои средства на «безопасные счета».

Сообщается, что на данный момент такие сообщения получили руководители двадцати организаций Новосибирска. Помимо столицы Сибири свыше 220 поддельных документов от имени органов безопасности было отправлено еще в 43 региона России.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, государственных или коммерческих структур никогда не звонят гражданам с просьбами воспользоваться их средствами или перевести деньги на «безопасные счета», не рассылают служебную документацию в мессенджерах. В случаях получения подобных звонков и сообщений, в том числе по видеосвязи, необходимо незамедлительно отклонить входящий вызов и перезвонить с другого доступного телефона на официальные номера спецслужб, полиции или банка для проверки информации.

Ранее редакция сообщала о том, как мошенники пытаются украсть деньги со счетов жителей Новосибирска.