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В Новосибирской области значительно увеличили выплаты контрактникам

  • 17/07/2025, 11:30
В Новосибирской области значительно увеличили выплаты контрактникам
На повышенные выплаты могут рассчитывать новосибирцы, заключившие контракт до 30 сентября 2025 года

В Новосибирской области значительно увеличена единовременная выплата для тех, кто подписывает контракт о военной службе с Министерством обороны РФ. Теперь жители региона могут получить сразу 2 миллиона рублей. Для получения выплаты необходимо заключить контракт до 30 сентября 2025 года.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту, подполковника Николая Подгорного, правительство Новосибирской области постоянно работает над улучшением условий для граждан, желающих служить по контракту и защищать Родину.

— С 1 июля Постановлением Правительства установлена единовременная выплата при поступлении на военную службу по контракту. Региональная часть выплаты составляет 1,6 млн рублей, а федеральная – 400 тысяч рублей. В результате, при заключении контракта выплачивается 2 млн рублей. Требования к кандидатам не изменились: это медицинское обследование, профессионально-психологический отбор и проверка личных данных, — отметил Николай Подгорный.

При этом оплата труда контрактников в зоне СВО начинается от 210 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, годовой доход военнослужащего по контракту превысит 4,5 млн рублей. И это не окончательная цифра, поскольку предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых действиях, захват вражеской техники, получение наград и другие достижения.

По словам Максима, жителя Купинского района, готовящегося подписать контракт, он давно планировал отправиться служить в зону СВО.

— Многие мои знакомые участвуют в спецоперации, некоторые уже не раз там бывали. Я же решил сначала получить образование в колледже. Теперь я готов подписать контракт и служить со своими земляками, с новосибирцами, друзьями, — поделился Максим.

Оформить все необходимые документы и заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу: Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Здесь специалисты предоставляют консультации по вопросам военной службы, информируют о выплатах и социальных гарантиях. Перед подписанием контракта проводится профориентационное и медицинское обследование, а также проверка личных данных кандидатов. После заключения контракта военнослужащие отправляются в воинскую часть, где проходят интенсивную подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью.

Чтобы узнать больше о поступлении на военную службу по контракту, положенных выплатах и социальных гарантиях, а также получить ответы на интересующие вопросы, жители региона могут позвонить на бесплатную «горячую линию» по номеру 117 или посетить сайт  kontrakt.nso.ru.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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