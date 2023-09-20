В Новосибирске после ремонта открылась муниципальная баня

В здании 1942 года постройки на ул Павловская в Новосибирске после косметического ремонта открылись муниципальные бани № 36. Там обновили парную и кафель, отремонтировали систему водоснабжения и проходящую рядом теплотрассу. Об это сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Пока для любителей попариться открылись три номера и одно общее отделение.

— Поэтому женщины и мужчины будут ходить в бани на Петропавловской, 5 в разные дни. Четверг и суббота – мужские дни, пятница и воскресение — женские, — отметили в сообщении.

На рабочей неделе предусмотрено время для льготников. Речь идет о пенсионерах и малообеспеченных жителях города.

В данный момент в Новосибирске идет ремонт бани № 19 на улице Первомайской, 84 и бани № 26 на улице Чекалина, 35а.

Ранее редакция рассказывала о том, что обновленные бани открылись в Калининском районе Новосибирска.