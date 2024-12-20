Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске

20 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в жилом деревянном двухэтажном доме. В результате трагического происшествия погиб мужчина, тело которого было обнаружено спасателями во время разбора завалов.

Сообщение о возгорании в старом бараке на улице Самотечной поступило в пожарную охрану около пяти часов утра. На место незамедлительно выехали 40 сотрудников МЧС, которые использовали 13 единиц специальной техники для тушения огня. Большинство жильцов двухэтажки смогли эвакуироваться самостоятельно, а ещё двоих спасли пожарные, включая человека с ограниченными возможностями.

— В ходе разбора завалов в квартире, где произошел пожар, был обнаружен погибший мужчина. Более полутора часов потребовалось огнеборцам для локализации пожара. Затем еще 20 минут ушло на ликвидацию открытого горения, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 208 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском. Скончались двое мужчин и одна женщина.