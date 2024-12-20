Самый старый долгострой Новосибирска на площади Маркса запустят в мае 2025 года

Заканчивается история многолетнего долгостроя на одной из главных площадей Новосибирска. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) подключила к теплоснабжению многофункциональный комплекс на площади Маркса, чтобы строители могли провести пусконаладку.

— Это позволит во втором квартале 2025 года ввести в строй новое общественное пространство на месте самого старого долгостроя города, существовавшего с 1980-х годов, — подчеркнули в пресс-службе СГК.

Главный инженер ООО «Турсиб-Б» Павел Передера уточнил, что сдача объекта запланирована на второй квартал квартале 2025 года. Речь идет о 19 тысяч кв. м площадей — это вторая очередь комплекса в основном здании и пристройке — в дополнение к уже работающему торговому центру. Здесь откроются торгово-выставочные пространства, гостиница, ресторан, апартаменты, а также фитнес-центр. Всего с учетом торгового центра общественное пространство составит порядка 38 тысяч кв. метров площадей, а также подземный паркинг, уточнили в СГК.

Напомним, инвестором «апгрейда» долгостроя стала омская компания ООО «АСК» Валерия Кокорина. Инвестор планировал достроить объект к молодежному хоккейному чемпионату 2022-2023 года.

Анонсировалось, что в комплекс войдет апарт-отель на 265 номеров длительного проживания (в каждом номере будет своя компактная кухня), трехзальный конгресс-центр с главным залом на 700 мест и разнообразные коммерческие площади. В состав комплекса также запланирован кластер медицинских учреждений. Под него предусмотрено пять этажей в стилобатной части. В 60-метровой подземной галерее запланированы коммерческие площади, а также вход в метро и двухъярусную подземную парковку.

По информации ООО «Турсиб-Б», проект здания гостиницы «Турист», которую строили в 1980-е годы, изначально был высотой в 22 этажа. В соответствии с новым инженерным проектом, строители разобрали конструкцию, начиная с 18 этажа, и нарастили семь этажей металлоконструкций с фасадами из сэндвич-панелей. Стилобатная часть (пристройка) — полностью новое строение. Ранее задуманная парковка для гостиницы «Турист» была снесена. По данным источников редакции, у собственников здания есть опыт развития общественных объектов, в частности, им принадлежит новосибирская гостиница Gorskiy city hotel.

Генеральный директор ООО «Турсиб-Б» Валерий Кокорин, учредители Арам Екавян (50%), ООО «Торговый пассаж» (42,18%) и ООО «Торговый центр «Каскад» (7,82%). В «Торговом пассаже» 89% принадлежит Валерию Кокорину.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Маркса началось строительство многофункционального квартала «Аэрон» общей площадью 134 тыс. кв. м.