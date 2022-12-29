«Горячая линия» НГТУ НЭТИ поможет абитуриентам с инвалидностью

Ежедневно по будням по номеру 8-800-250-18-03 принимают звонки от родителей и абитуриентов, имеющих особые образовательные потребности.

Специалисты call-центра обладают базовыми навыками консультирования. Чаще всего беседа начинается с уточнения нозологической группы, заболевания абитуриента, далее специалист рассказывает о доступных специальностях и направлениях, а также о вузах, где учат требуемым профессиям. Также консультанты могут рассказать о необходимых документах для поступления, об имеющихся правах и льготах абитуриентов с инвалидностью. За 2022 год было проведено более 1500 консультаций. Работу call-центра координирует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ (РУМЦ НГТУ), созданный в вузе в 2017 году в рамках государственной программы «Доступная среда». Основная задача центра — повышение доступности и качества высшего инклюзивного образования.

«Ежегодно количество абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ растет, в НГТУ НЭТИ на сегодня обучается около 300 студентов с инвалидностью. Наша задача — сделать их обучение максимально комфортным и качественным и выпустить на рынок труда конкурентоспособных специалистов», — пояснила Инна Жданова, зам. директора РУМЦ НГТУ.

Кроме консультаций по вопросам поступления и обучения, в call-центре РУМЦ НГТУ можно получить разъяснения по вопросам инклюзивного трудоустройства и создания специальных условий для работников с инвалидностью.

Диспетчеры call-центра консультируют не только жителей Новосибирска и области. Задать свои вопросы могут жители Алтайского край, Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, а также проживающие в Иркутской и Кемеровской областях и в Забайкальском крае.

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Фото предоставлено ООО «Смарт-Регион»