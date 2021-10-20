Facebook меняет название

О ребрендинге Марк Цукерберг возможно объявит на презентации 28 октября, сообщает The Bell со ссылкой на The Verge. Новое название сейчас тщательно скрывается, но издание предполагает, что оно может быть связано с новым игровым VR-проектом Facebook — Horizon. Источники, близкие к компании, объясняют переименование желанием Цукерберга отразить то, что Facebook перестала быть просто соцсетевой компанией, и перенести фокус на свой главный новый проект — создание метавселенной.

Сама соцсеть Facebook ребрендироваться не будет, изменится только название ее материнской компании — по примеру Google, в середине 2000-х переименовавшегося в Alphabet, чтобы перестать быть компанией, ассоциирующейся исключительно с поиском.

По информации издания The Verge, соцсеть Facebook должна превратиться лишь в один из брендов компании, развивающей несколько больших проектов — WhatsApp, Instagram, VR-среду вокруг очков Oculus и других. Но главный из них — построение метавселенной, которую Цукерберг считает будущим и самого Facebook, и всего интернета.

— Постепенно люди должны перестать воспринимать нас как соцсетевую компанию и начнут воспринимать как компанию метавселенной, — говорил Цукерберг в июле в интервью тому же The Verge.

Над разработкой необходимых для построения метавселенной VR- и AR-устройств работает уже больше 10 тысяч сотрудников Facebook, а пару дней назад компания объявила о наборе в это подразделение еще 10 тысяч людей, отмечает The Verge.

Конечно, у ребрендинга есть и еще одна цель — дистанцировать компанию от многочисленных скандалов, связанных с Facebook, и антимонопольных исков, грозящих ей серьезными проблемами, вплоть до принудительного разделения. Последним большим скандалом стали откровения бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хоген, передавшей The Wall Street Journal внутренние документы, свидетельствующие о том, что компания хорошо отдает себе отчет во вреде, который ее продукты наносят пользователям.