Пробки после воскресного снегопада образовались на улицах Новосибирска

Рабочая неделя для новосибирцев началась с пробок в 6-8 баллов. Судя по Яндекс картам, самая сложная ситуация была на ул Большевистской, Богдана-Хмельницкого, Советском шоссе и улице Петухова, Тещином языке. Традиционно высокие заторы фиксировались на Октябрьском мосту и площади Труда.

Напомним, на минувших выходных в городе прошел мощный снежный циклон. Как отмечал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, на уборку города первую смену выходили 220 единиц техники, в том числе 50 привлеченной. Основной упор был сделан на расчистку проезжей части и тротуаров, снежных заносов, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Ночью уборка и вывоз снега с основных магистралей продолжились. Как сообщил Кудрявцев, с учетом привлеченных самосвалов в городе работали 300 единиц техники.

На региональных трассах 9 февраля работало около 1000 единиц техники.

— За качеством уборки снега и содержанием трасс в зимний период ведется круглосуточный контроль. На дорогах области установлено 199 обзорных камер и работают 35 метеостанций, которые позволяют в реальном времени отслеживать изменения погоды, — пояснили в пресс-службе правительства.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в Новосибирске ожидается погода преимущественно без осадков. 11 февраля метеорологи вновь прогнозируют небольшой снег и метели. Температура -1… -6 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители пожаловались на стихийный снегоотвал около дендропарка Новосибирска.