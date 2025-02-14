Технологию производства резисторов для электроники разработали в Новосибирске

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) разработал технологию изготовления материалов для чип-резисторов без содержания драгоценных металлов. Она основана на использовании материалов на основе алюмоборатных стекол и не имеет аналогов. В отличие от традиционных комплектующих на основе золота, платины и других драгоценных металлов, новые изделия стоят дешевле и при этом сохраняют все эксплуатационные характеристики, заявили в пресс-службе Ростеха.

В компании подчеркнули, что резисторы используются в производстве практически всех электронных устройств. Новые резистивные материалы, изготовленных по технологии новосибирцев, позволят создавать отечественные электротехнические изделия современного уровня, в том числе специального назначения.

— На данный момент изготовлены первые образцы составов. Мы ведем работы по оценке характеристик надежности и стабильности полученных параметров опытных образцов готовых изделий, — заявил генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

Напомним, выступая на форуме «Золотая долина» в ноябре 2024 года, Носенко отмечал, что ему хотелось бы более активного диалога между производством и университетами/институтами, которые могли бы подсказывать, как эффективнее и лучше решить актуальные для предприятия задачи.

— Половина наших работ связана со снижением себестоимости. Для решения этой задачи мы разрабатываем новые материалы, которые стоят дешевле и не имеют в своем составе традиционных металлов. Для этого мы обратились в НГУ и успешно решили задачу, в этом году получили первые результаты. Сейчас отрабатываем технологию изготовления этих материалов и на следующий год начинаем разработку новых резисторов на их основе. Это пример успешной реализации, когда сначала мы пришли в университет с одним вопросом, но нам подсказали, как это лучше сделать, — поделился опытом Лев Носенко.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» специализируется на производстве конденсаторов, которые применяются в авиационной, космической и другой спецтехнике, а также в радиотехнической промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют построить центр по переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Его мощность составит 36 тысяч тонн в год, а запуск запланирован на 2028 год.