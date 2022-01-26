Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

— В наших планах полностью перевести тепличный комбинат Новосибирский на цветы. Сейчас все усилия направлены на повышение производительности труда, ожидаем поставку нового оборудования для сортировки цветов. Делаем все, чтобы обеспечить Новосибирскую область, весь федеральный округ тем количеством цветов, тем ассортиментом, которые востребованы здесь, — сообщил в ходе визита на комбинат губернатора Новосибирской области учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.

За год предприятие вырастило около 7 млн роз, которые поставляются в регионы от Дальнего Востока до Москвы.

Напомним, тепличный комбинат «Новосибирский» введен в эксплуатацию в три этапа с 2010 по 2012 год. В 2021 году используемая площадь теплиц составила 14,73 га. С мая по сентябрь 2020 года предприятием реализована первая очередь инвестиционного проекта по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Первый выпуск продукции состоялся в ноябре 2020 года. В период с мая по октябрь 2021 года проведен второй этап реконструкции теплиц с увеличением площади, отведенной под выращивание роз до 4 га. Объем производства цветов в 2021 году составил 6,8 млн шт. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами Новосибирскую область и ближайшие регионы.

В декабре 2020 года Борис Горкунов сообщал о планах выращивать на комбинате хризантемы, потом герберы, потом — горшечные цветы. Он предупреждал, что в течение пяти лет в ходе планомерной реконструкции всех теплиц ТК «Новосибирский» (общей площадью 16 га) тепличный комплекс планируют перепрофилировать с производства овощей на производство цветов.