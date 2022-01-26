Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

— В наших планах полностью перевести тепличный комбинат Новосибирский на цветы. Сейчас все усилия направлены на повышение производительности труда, ожидаем поставку нового оборудования для сортировки цветов. Делаем все, чтобы обеспечить Новосибирскую область, весь федеральный округ тем количеством цветов, тем ассортиментом, которые востребованы здесь, — сообщил в ходе визита на комбинат губернатора Новосибирской области учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.
За год предприятие вырастило около 7 млн роз, которые поставляются в регионы от Дальнего Востока до Москвы.
В декабре 2020 года Борис Горкунов сообщал о планах выращивать на комбинате хризантемы, потом герберы, потом — горшечные цветы. Он предупреждал, что в течение пяти лет в ходе планомерной реконструкции всех теплиц ТК «Новосибирский» (общей площадью 16 га) тепличный комплекс планируют перепрофилировать с производства овощей на производство цветов.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать