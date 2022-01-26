«Снегоуборочный» эксперимент могут растиражировать на весь город

Дзержинский район: куда сплавить?

В администрациях двух районов Новосибирска — Дзержинском и Советском — в настоящее время положительно оценивают результаты эксперимента по передаче на уровень районных ДЭУ полномочий по уборке городских улиц от снега. Это следует из докладов глав районов — Александра Рудских и Дмитрия Оленникова — в ходе заедания комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти, где в рамках подготовки к отчету главы города о своей работе отчитались районные руководители. Не исключено, что в перспективе данный опыт будет тиражироваться в больших масштабах.

— Самая большая проблема, которая звучала в докладах всех районных глав, — это борьба с чистотой на улицах, уборкой снега, — говорит депутат от Центрального округа Игорь Украинцев. — Я на примере Центрального округа понимаю, что ДЭУ — это откровенно черные дыры, в МКУ тоже есть проблемы, но мы их достаточно эффективно решаем на месте. Мне бы хотелось, чтобы Центральный округ тоже полностью за все свои дороги отвечал. Я обращаюсь к главам Дзержинского и Советского районов — либо отговорите нас с Сергеем Ивановичем (Канунниковым, главой округа. — Ред.), либо приведите положительный опыт.

Забегая вперед, следует сказать, что, помимо глав указанных районов, положительно результаты оценивают и в городском ГИБДД, о чем ниже подробнее.

Что касается остальных районов Новосибирска, то им тоже предполагается повысить «уборочную» самостоятельность, как минимум, в финансовом плане.

— Хочу сказать и про другие районы, — заявил председатель комиссии Андрей Гудовский, обращаясь к начальнику департамента финансов мэрии Александру Веселкову. — Допустим, Дзержинский район забрал МКУ в маленькой части, и вот этой маленькой частью обслуживался весь район, который в разы больше Советского. Второе: по другим районам надо смотреть площадь, объем снега, мусора, грязи — меньше не становится. Поэтому прошу в текущем финансовом периоде, когда мы будем принимать изменения в бюджет, не осенью, чтобы успели отторговать эти финансы, а в марте- июне предусмотреть увеличение средств на уборку территорий. Мы еще будем об этом говорить, и сессия нас поддержит.

В поддержку большей самостоятельности районов высказался и вице-спикер горсовета Николай Тямин.

— Все новое — хорошо забытое старое, — говорит вице-спикер. — Я захватил время, когда ДЭУ были в составах районов. Считал тогда, считаю сейчас: сделана, мягко скажу, большая глупость, когда ДЭУ забрали у районов, потому что глава администрации — в районе хозяин, он должен иметь ресурс, в том числе финансовый.

Напомним, что после передачи «снегоуборочных» полномочий с городского на районные уровни по итогам зимы 2020—2021 годов, по оценкам мэрии, с Дзержинским районом, мягко говоря, поторопились. Сейчас, как следует из доклада главы района, ситуация выровнялась.

— Не скрою, что прошлый зимний период был очень трудным, — говорит Александр Рудских. — Но мы пошли на это осознанно. И сегодня, спустя почти год, можно с уверенностью сказать, что этот пилотный проект показал положительную динамику. Мы в текущем году не допустили колейности зимней проезжей части. Значительно увеличен объем вывозимого снега. Если в 2020 году объем снега составлял 15,6 тысячи кубометров, то в 2021 году объем вырос почти в 2 раза (29,7 тысячи).

Помимо текущей уборки снега, как следует из доклада главы района, в плане содержания дорог удалось добиться более глобальных результатов, отмеченных в ГИБДД: общее количество ДТП по Дзержинскому району за 2021 год снизилось, по сравнению с 2020 годом, на 37%. Из них количество ДТП, где сопутствующим фактором являются дорожные условия, снизилось на 33,7%.

Есть, с чем сравнить, и у депутатов.

— Мы в свое время с Игорем Валерьевичем (Кудиным, председателем комиссии по городскому хозяйству. — Ред.) заезжали в район: то хозяйство, которое увидели, — это была просто разруха, пепелище, — рассказывает Андрей Гудовский. — Доходило до того, что срезали батареи, сантехнику. Руки бы оборвать тому, кто все это сделал.

Однако, по информации районной администрации, по-прежнему актуальным остается вопрос нехватки самосвальной техники и утилизации собранного снега.

— Удаленность снегоотвалов составляет в среднем 15 км, — поясняет глава района. — В связи с этим на перспективу стоит вопрос организации мобильных снегоплавильных станций. Нужно около 3 штук на район мощностью не менее 300 «кубов» в сутки каждая. Также необходима закупка более современной самосвальной техники вместимостью около 20 кубометров против восьмикубовых МАЗов и четырехкубовых ЗИЛов.

— Действительно, такая проблема городского значения есть, — говорит председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Снегоотвалы — это даже не пережиток прошлого, это просто позор. У нас множество жалоб и обращений от жителей. Надо что-то делать. Нам нужна сеть небольших, неглобальных снегоплавильных станций. Сейчас с правовым управлением проработаем, в какой это будет форме — концессии или договора. Важно, чтобы прекратился этот ужас со снегоотвалами. Это крайне важный стратегический вопрос. Вначале организуем в одном районе, потом посмотрим. В этом направлении точно надо двигаться. Это долгожданное решение.

Как выяснилось в ходе обсуждения, ситуация со складированием и утилизацией снега в районе — не уникальная. Потому озвученная районом инициатива может быть также в перспективе масштабирована до городского уровня.

На обслуживании МКУ «Дзержинка» находятся 1,8 млн кв. м дорог и проездов. Дефицит необходимой техники составляет 35 единиц. Из 56 единиц техники, переданных району, 4 подлежали списанию в связи с полным износом, 2 находились в длительном ремонте. Проведены плановые работы по ремонту всей вышедшей из строя техники. За счет средств района и средств, выделенных депутатами на обращения граждан, закуплены рециклеры и экскаватор-погрузчик на сумму 4,3 млн рублей. Еще 2 единицы техники в район переданы по линии департамента транспорта мэрии. Сейчас на линии — 39 единиц зимней специализированной техники, работающие круглосуточно. Укомплектованность водителями и механизаторами — 76%, дорожными рабочими — 100%.

Советский район: повысили оперативность и снизили число ДТП

Что касается второго экспериментального района — Советского, то здесь, как отмечает его глава Дмитрий Оленников, сейчас в стадии завершения процесс реорганизации, в результате которого к МКУ ДЭУ Советского района было присоединено МКУ «Советское».

— Это позволило повысить оперативность решений, синхронизацию работ между ДЭУ и подрядчиками, оптимизировать расходы, — говорит Дмитрий Оленников. — На 22% увеличились объемы вывоза снега, вдвое увеличился объем работ на улицах частного сектора. По данным МВД Новосибирска, за 2021 год аварийность в районе снизилась на 28,1%, в том числе по дорожным условиям на 30,5%. Количество обращений граждан по содержанию улично-дорожной сети снизилось на 25,5%.

На содержание улично-дорожной сети в 2021 году выделены 213 млн рублей, исполнение — 212,7 млн. (97%). По муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного комплекса» организовано содержание дорог района на площади более 2 млн кв. м механизированным и ручным способами. За счет средств ДЭУ приобретены 2 единицы специализированной техники и 2 — за счет департамента транспорта. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия автодорог на 7,5 млн рублей.

Октябрьский район: меньше техники — больше подрядов

Еще одно экспериментальное направление в текущем сезоне опробовали и в Октябрьском районе Новосибирска: лот на уборку местных улиц разделили на несколько малых. В результате подряды получили больше компаний, пусть и не имеющих существенного количества техники.

— Мы пересмотрели подход к техническому заданию, — рассказывает первый замглавы Октябрьского района Михаил Мельников. — Если раньше мы в конкурсную документацию включали все содержание района и получали одного подрядчика, то, честно говоря, опыт показал, что мы мучились потом с ним целый год, поскольку сегодня один подрядчик не способен поставить необходимое количество техники, людей, не хватает средств. Мы разделили уличную уборку, например на 6 контрактов, отдельно вынесли лестницы, отдельно выполняем операции по грейдированию. Это позволило организациям с небольшим количеством техники спокойно работать на отдельных секторах.

Дорожная сеть района представлена 33 магистральными дорогами, улицами районного значения, 49 улиц 3 категории, 62 улицы 4 категории, 142 улицы 5 категории (частный сектор) и 182 остановки общественного транспорта.

Напомним, что, как стало известно в конце 2021 года, мэрия Новосибирска заявила о будущей передаче полномочий по уборке городских улиц на аутсорсинг. В качестве территории данного пилотного проекта выступит один из городских районов. Проект предполагается запустить в текущем году.