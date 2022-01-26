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«Снегоуборочный» эксперимент могут растиражировать на весь город

  • 26/01/2022, 14:21
Автор:
новости Новосибирска
Несмотря на ряд недочетов на первых порах опыт с передачей уборочных полномочий отдельным ДЭУ в текущем сезоне показал достойный результат.

Дзержинский район: куда сплавить?

В администрациях двух районов Новосибирска — Дзержинском и Советском — в настоящее время положительно оценивают результаты эксперимента по передаче на уровень районных ДЭУ полномочий по уборке городских улиц от снега. Это следует из докладов глав районов Александра Рудских и Дмитрия Оленникова в ходе заедания комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти, где в рамках подготовки к отчету главы города о своей работе отчитались районные руководители. Не исключено, что в перспективе данный опыт будет тиражироваться в больших масштабах.

Самая большая проблема, которая звучала в докладах всех районных глав, — это борьба с чистотой на улицах, уборкой снега, говорит депутат от Центрального округа Игорь Украинцев. Я на примере Центрального округа понимаю, что ДЭУ это откровенно черные дыры, в МКУ тоже есть проблемы, но мы их достаточно эффективно решаем на месте. Мне бы хотелось, чтобы Центральный округ тоже полностью за все свои дороги отвечал. Я обращаюсь к главам Дзержинского и Советского районов — либо отговорите нас с Сергеем Ивановичем (Канунниковым, главой округа. — Ред.), либо приведите положительный опыт.

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Забегая вперед, следует сказать, что, помимо глав указанных районов, положительно результаты оценивают и в городском ГИБДД, о чем ниже подробнее.

Что касается остальных районов Новосибирска, то им тоже предполагается повысить «уборочную» самостоятельность, как минимум, в финансовом плане.

Хочу сказать и про другие районы, заявил председатель комиссии Андрей Гудовский, обращаясь к начальнику департамента финансов мэрии Александру Веселкову. Допустим, Дзержинский район забрал МКУ в маленькой части, и вот этой маленькой частью обслуживался весь район, который в разы больше Советского. Второе: по другим районам надо смотреть площадь, объем снега, мусора, грязи меньше не становится. Поэтому прошу в текущем финансовом периоде, когда мы будем принимать изменения в бюджет, не осенью, чтобы успели отторговать эти финансы, а в марте- июне предусмотреть увеличение средств на уборку территорий. Мы еще будем об этом говорить, и сессия нас поддержит.

В поддержку большей самостоятельности районов высказался и вице-спикер горсовета Николай Тямин.

Все новое хорошо забытое старое, говорит вице-спикер. Я захватил время, когда ДЭУ были в составах районов. Считал тогда, считаю сейчас: сделана, мягко скажу, большая глупость, когда ДЭУ забрали у районов, потому что глава администрации в районе хозяин, он должен иметь ресурс, в том числе финансовый.

Напомним, что после передачи «снегоуборочных» полномочий с городского на районные уровни по итогам зимы 20202021 годов, по оценкам мэрии, с Дзержинским районом, мягко говоря, поторопились.  Сейчас, как следует из доклада главы района, ситуация выровнялась.

Не скрою, что прошлый зимний период был очень трудным, говорит Александр Рудских. Но мы пошли на это осознанно. И сегодня, спустя почти год, можно с уверенностью сказать, что этот пилотный проект показал положительную динамику. Мы в текущем году не допустили колейности зимней проезжей части. Значительно увеличен объем вывозимого снега. Если в 2020 году объем снега составлял 15,6 тысячи кубометров, то в 2021 году объем вырос почти в 2 раза (29,7 тысячи).

Помимо текущей уборки снега, как следует из доклада главы района, в плане содержания дорог удалось добиться более глобальных результатов, отмеченных в ГИБДД: общее количество ДТП по Дзержинскому району за 2021 год снизилось, по сравнению с 2020 годом, на 37%. Из них количество ДТП, где сопутствующим фактором являются дорожные условия, снизилось на 33,7%.

Есть, с чем сравнить, и у депутатов.

Мы в свое время с Игорем Валерьевичем (Кудиным, председателем комиссии по городскому хозяйству. — Ред.) заезжали в район: то хозяйство, которое увидели, это была просто разруха, пепелище, рассказывает Андрей Гудовский. Доходило до того, что срезали батареи, сантехнику. Руки бы оборвать тому, кто все это сделал.

Однако, по информации районной администрации, по-прежнему актуальным остается вопрос нехватки самосвальной техники и утилизации собранного снега.

Удаленность снегоотвалов составляет в среднем 15 км, поясняет глава района. В связи с этим на перспективу стоит вопрос организации мобильных снегоплавильных станций. Нужно около 3 штук на район мощностью не менее 300 «кубов» в сутки каждая. Также необходима закупка более современной самосвальной техники вместимостью около 20 кубометров против восьмикубовых МАЗов и четырехкубовых ЗИЛов.

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Как выяснилось в ходе обсуждения, ситуация со складированием и утилизацией снега в районе — не уникальная. Потому озвученная районом инициатива может быть также в перспективе масштабирована до городского уровня.

Действительно, такая проблема городского значения есть, говорит председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. Снегоотвалы это даже не пережиток прошлого, это просто позор. У нас множество жалоб и обращений от жителей. Надо что-то делать. Нам нужна сеть небольших, неглобальных снегоплавильных станций. Сейчас с правовым управлением проработаем, в какой это будет форме концессии или договора. Важно, чтобы прекратился этот ужас со снегоотвалами. Это крайне важный стратегический вопрос. Вначале организуем в одном районе, потом посмотрим. В этом направлении точно надо двигаться. Это долгожданное решение.

На обслуживании МКУ «Дзержинка» находятся 1,8 млн кв. м дорог и проездов. Дефицит необходимой техники составляет 35 единиц. Из 56 единиц техники, переданных району, 4 подлежали списанию в связи с полным износом, 2 находились в длительном ремонте. Проведены плановые работы по ремонту всей вышедшей из строя техники. За счет средств района и средств, выделенных депутатами на обращения граждан, закуплены рециклеры и экскаватор-погрузчик на сумму 4,3 млн рублей. Еще 2 единицы техники в район переданы по линии департамента транспорта мэрии. Сейчас на линии — 39 единиц зимней специализированной техники, работающие круглосуточно. Укомплектованность водителями и механизаторами — 76%, дорожными рабочими 100%.

Советский район: повысили оперативность и снизили число ДТП

Что касается второго экспериментального района — Советского, то здесь, как отмечает его глава Дмитрий Оленников, сейчас в стадии завершения процесс реорганизации, в результате которого к МКУ ДЭУ Советского района было присоединено МКУ «Советское».

Это позволило повысить оперативность решений, синхронизацию работ между ДЭУ и подрядчиками, оптимизировать расходы, говорит Дмитрий Оленников. На 22% увеличились объемы вывоза снега, вдвое увеличился объем работ на улицах частного сектора. По данным МВД Новосибирска, за 2021 год аварийность в районе снизилась на 28,1%, в том числе по дорожным условиям на 30,5%. Количество обращений граждан по содержанию улично-дорожной сети снизилось на 25,5%.

На содержание улично-дорожной сети в 2021 году выделены 213 млн рублей, исполнение 212,7 млн. (97%). По муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного комплекса» организовано содержание дорог района на площади более 2 млн кв. м механизированным и ручным способами. За счет средств ДЭУ приобретены 2 единицы специализированной техники и 2 — за счет департамента транспорта. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия автодорог на 7,5 млн рублей.

Октябрьский район: меньше техники — больше подрядов

Еще одно экспериментальное направление в текущем сезоне опробовали и в Октябрьском районе Новосибирска: лот на уборку местных улиц разделили на несколько малых. В результате подряды получили больше компаний, пусть и не имеющих существенного количества техники.

Мы пересмотрели подход к техническому заданию, рассказывает первый замглавы Октябрьского района Михаил Мельников. Если раньше мы в конкурсную документацию включали все содержание района и получали одного подрядчика, то, честно говоря, опыт показал, что мы мучились потом с ним целый год, поскольку сегодня один подрядчик не способен поставить необходимое количество техники, людей, не хватает средств. Мы разделили уличную уборку, например на 6 контрактов, отдельно вынесли лестницы, отдельно выполняем операции по грейдированию. Это позволило организациям с небольшим количеством техники спокойно работать на отдельных секторах.

Дорожная сеть района представлена 33 магистральными дорогами, улицами районного значения, 49 улиц 3 категории, 62 улицы 4 категории, 142 улицы 5 категории (частный сектор) и 182 остановки общественного транспорта.

Напомним, что, как стало известно в конце 2021 года, мэрия Новосибирска заявила о будущей передаче полномочий по уборке городских улиц на аутсорсинг. В качестве территории данного пилотного проекта выступит один из городских районов. Проект предполагается запустить в текущем году.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега город власть благоустройство


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