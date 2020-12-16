Семь миллионов роз в год будут выращивать в новосибирских теплицах

Семь миллионов роз в год планирует выращивать ООО Тепличный комплекс «Новосибирский» уже к 2022 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новый инвестпроект ГК «Горкунов» связан с развитием цветочного направления тепличной отрасли. С мая по сентябрь этого года предприятием реализован инвестиционный проект по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Посадочный материал — голландской селекции.
— Это будет хризантемы, потом герберы, потом — горшечные цветы. По сути дела, все, что раньше здесь не производилось, то чего раньше не было, это будет на столах, в цветниках. Это будет серьезное производство. Цветы востребованы. Одна проблема – они сейчас поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% — завозится. Но понемногу в магазины начинают поступать и наши цветы, — отметил учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.
Напомним, что совсем недавно, на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области был одобрен инвестпроект по созданию тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства в рабочем посёлке Горный Тогучинского района. Современное сельхозпредприятие по выращиванию в защищённом грунте огурцов и томатов, пряной зелени, тюльпанов, а также рассады цветов и овощей и по выращиванию луковиц тюльпанов в открытом грунте должно быть сдано в эксплуатацию уже в ноябре 2021 года.
Объем производства после выхода тепличного комплекса на полную проектную мощность в 2025 году – сорок тонн овощей и миллион тюльпанов в год.
В Новосибирской области на тепличном рынке работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов» (ТК «Толмачевский» и ТК «Новосибирский»), а также ТК «Сады гиганта», ООО «Экосервис-Агро» и другие.
С начала года произведено уже 44 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Это больше, чем в прошлом году. В 2019 году тепличные комплексы в регионе произвели 41,7 тыс. тонн овощей закрытого грунта.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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