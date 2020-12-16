Семь миллионов роз в год будут выращивать в новосибирских теплицах

Семь миллионов роз в год планирует выращивать ООО Тепличный комплекс «Новосибирский» уже к 2022 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новый инвестпроект ГК «Горкунов» связан с развитием цветочного направления тепличной отрасли. С мая по сентябрь этого года предприятием реализован инвестиционный проект по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Посадочный материал — голландской селекции.

— Это будет хризантемы, потом герберы, потом — горшечные цветы. По сути дела, все, что раньше здесь не производилось, то чего раньше не было, это будет на столах, в цветниках. Это будет серьезное производство. Цветы востребованы. Одна проблема – они сейчас поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% — завозится. Но понемногу в магазины начинают поступать и наши цветы, — отметил учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.

Отмечается, что при выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство семи миллионов роз в год. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы. Но это только начало масштабного проекта, в перспективе — увеличение площадей для выращивания в Сибири не только роз, но и других цветов.

Он уточнил, что в течение пяти лет в ходе планомерной реконструкции всех теплиц ТК «Новосибирский» (общей площадью 16 га) тепличный комплекс планируют перепрофилировать с производства овощей на производство цветов.

Напомним, что совсем недавно, на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области был одобрен инвестпроект по созданию тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства в рабочем посёлке Горный Тогучинского района. Современное сельхозпредприятие по выращиванию в защищённом грунте огурцов и томатов, пряной зелени, тюльпанов, а также рассады цветов и овощей и по выращиванию луковиц тюльпанов в открытом грунте должно быть сдано в эксплуатацию уже в ноябре 2021 года.

Объем производства после выхода тепличного комплекса на полную проектную мощность в 2025 году – сорок тонн овощей и миллион тюльпанов в год.

В Новосибирской области на тепличном рынке работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов» (ТК «Толмачевский» и ТК «Новосибирский»), а также ТК «Сады гиганта», ООО «Экосервис-Агро» и другие.

С начала года произведено уже 44 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Это больше, чем в прошлом году. В 2019 году тепличные комплексы в регионе произвели 41,7 тыс. тонн овощей закрытого грунта.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области