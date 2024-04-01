Тепло и сыро: 1 апреля в Новосибирске ожидаются дожди и мокрый снег

1 апреля в Новосибирске ожидается дождливая погода.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха будет колебаться от +2 до +3 градусов. Весь день будет идти дождь со снегом.
УФ-индекс составляет 2, что является низким значением. Магнитное поле будет спокойным.
Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что в этот день будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
По Новосибирской области ночью местами может быть до -11 градусов, а днем +2…+7. Ночью возможен мокрый снег, а днем ― дождь.
Ранее редакция сообщала о том, что на восьми дорогах Новосибирской области талая вода затапливала проезжую часть.
Источник фото: Freepik/ Автор – wavebreakmedia_micro
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