Директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова. В кабинетах предприятия сотрудники УФСБ проводят обыски.

Как сообщил Infopro54 источник в силовых структурах, задержание Зыкова связано с подозрением в совершении преступления в сфере экономики.

МУП «САХ» предоставляет коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. А также осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.

В 2023 году предприятие выиграло два тендера на строительство «Левобережного» и «Правобережного» полигонов по утилизации твердых бытовых отходов. Для строительства первого «САХ» обещал финансирование «Российский экологический оператор». Источник инвестиций по созданию второго полигона пока не понятен. Также предприятие получило концессию на строительство третьего полигона в районе области. Кроме того, в 2023 году «Спецавтохозяйство» выиграло тендер на выполнение функций регионального оператора по утилизации ТКО в Новосибирской области, что также потребует от компании дополнительного финансирования.