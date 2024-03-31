На восьми дорогах Новосибирской области талая вода затапливала проезжую часть

За сутки силами Территориального управления автодорог Новосибирской области (ТУАД) выявлены и ликвидированы восемь переливов талых вод через грунтовые, щебеночные, асфальтовые дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах. Это первые переливы с начала весеннего сезона 2024 года, зарегистрированные в регионе:
Общая протяжённость переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 см.
— В одном случае выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен. Это дорога в Карасукском районе — К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.). На остальных трассах вода отведена, ведётся круглосуточное наблюдение, — подчеркнули в пресс-службе ТУАД.
Напомним, МЧС Алтайского края и Минтранса региона сообщают о дорогах, разрушенных паводком, а также о подтоплении частного сектора.
Фото предоставлено пресс-службой ТУАД, автор: пресс-служба
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