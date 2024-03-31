На восьми дорогах Новосибирской области талая вода затапливала проезжую часть

За сутки силами Территориального управления автодорог Новосибирской области (ТУАД) выявлены и ликвидированы восемь переливов талых вод через грунтовые, щебеночные, асфальтовые дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах. Это первые переливы с начала весеннего сезона 2024 года, зарегистрированные в регионе:

Дворы и улицы Новосибирска затапливают талые воды

К-13 (54 км а/д «Р-256» — Завьялово — Факел Революции),

К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.),

Н-1022 (10 км а/д «К-33» — Кавкуй),

Н-1015 (17 км а/д «Н-1029» — Астродым),

Н-2637 (Степногутово — Мокрушино),

К-38 (Тогучин — Степногутово).

Общая протяжённость переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 см.

— В одном случае выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен. Это дорога в Карасукском районе — К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.). На остальных трассах вода отведена, ведётся круглосуточное наблюдение, — подчеркнули в пресс-службе ТУАД.

Напомним, МЧС Алтайского края и Минтранса региона сообщают о дорогах, разрушенных паводком, а также о подтоплении частного сектора.