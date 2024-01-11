Тепло вернули в дома на нескольких улицах левобережья Новосибирска

Теплоснабжение восстановили в домах на нескольких улицах левобережья Новосибирска. Батареи нагреваются в квартирах жителей улиц: Широкой, Забалуева, Планировочной, Невельского, Колхидской, Фасадной, Халтурина. Жилмассив Затон получил тепло с 13-и часов. Об этом сообщили в СГК.
— Отрабатываем включение зданий совместно с управляющими компаниями. В некоторых домах уже появились тепло и горячая вода. В ближайшие часы процесс подключения зданий на этих улицах должен быть завершен, — рассказали в пресс-службе СГК.
Напомним, аварийное отключение теплоснабжения в Ленинском и Кировском районе произошло после аварии на ТЭЦ.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске объявили режим повышенной готовности после ночной аварии на ТЭЦ.
Фото freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru