Тепло вернули в дома на нескольких улицах левобережья Новосибирска

Теплоснабжение восстановили в домах на нескольких улицах левобережья Новосибирска. Батареи нагреваются в квартирах жителей улиц: Широкой, Забалуева, Планировочной, Невельского, Колхидской, Фасадной, Халтурина. Жилмассив Затон получил тепло с 13-и часов. Об этом сообщили в СГК.

— Отрабатываем включение зданий совместно с управляющими компаниями. В некоторых домах уже появились тепло и горячая вода. В ближайшие часы процесс подключения зданий на этих улицах должен быть завершен, — рассказали в пресс-службе СГК.

Напомним, аварийное отключение теплоснабжения в Ленинском и Кировском районе произошло после аварии на ТЭЦ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске объявили режим повышенной готовности после ночной аварии на ТЭЦ.