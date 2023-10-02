Стали известны дефицитные специальности в городских школах Новосибирска

В Новосибирске рассказали о «дефицитных» специальности в городских школах. Об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска.

Среди самых востребованных оказались учителя начальных классов, иностранных языков, физики и математики.

Также отмечается, что в области есть нехватка воспитателей в детсадах, поваров и мойщиков посуды. Представителям этих специальностей новосибирские власти готовы даже компенсировать расходы за аренду жилья.

По данным Зарплата.ру, по итогам июля спрос на вакансии преподавателей увеличился на 8 процентов.

Учителям предлагается зарплата в диапазоне от 15 до 80 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата учителя увеличилась на 4 процента и составила 34, 5 тысячи рублей. В целом за последние два года спрос на преподавателей в регионе очень высокий.

Ранее редакция сообщала о том, что кадровую проблему школ в Новосибирске решат с помощью воспитателей.