Терапевты стали более доступны в Новосибирской области

Три поликлиники Новосибирской области приняли участие в федеральном проекте и заработали по-новому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

В трех поликлиниках прием врача и медицинской сестры разделен. Задачи, не требующие участия терапевта, стал выполнять младший персонал.

— Также часть функций выполняет регистратор: по направлению врача записывает пациента к другим специалистам или на обследования, — говорится в сообщении.

Как сообщает Минздрав области, благодаря такому распределению повысилась доступность терапевтов для пациентов в два раза.

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