У уличных торговцев в Новосибирске изъяли крупную партию одежды

Новые места несанкционированной торговли выявили сотрудники департамента инвестиций мэрии Новосибирска в ходе рейда в Дзержинском районе. В этот раз незаконные торговцы пытались торговать одеждой. В ходе рейда изъято более 80 сумок с товаром, сообщили в департаменте.

Продавцы с места нарушения скрылись.

Напомним, сотрудники департаменте регулярно проводят рейды по выявлению мест несанкционированной торговли. В основном попадаются предприниматели, торгующие фруктами и овощами. В начале июня в Калининском, Кировском, Дзержинском и Октябрьском районах у торговцев было изъято более 205 кг продукции. Для сравнения, в целом за 2024 год у торговцев было изъято более 70 тонн плодоовощной продукции. Больше всего таких нарушителей было выявлено в Октябрьском районе.

В апреле у нелегального торговца изъяли шесть цистерн бензина, общий объём которых превышал 1000 литров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет количество «офлайн-маркетплейсов» китайских товаров, где продается дешевая одежда.