Территория возле «Ауры» в Новосибирске погрузилась в коммунальный ад

На улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска прорвало трубу рядом с торговым центром «Аура». Кипяток рекой хлынул по улицам и затопил дороги.

ЧП произошло вечером 28 марта. Из-за коммунальных рек автомобили с трудом проплывали на затопленных участках, а пешеходы вынуждены были прыгать через огромные лужи, образовавшиеся на тротуарах.

По очередной коммунальной аварии новосибирцы высказались в соцсетях.

— Парни застряли в потопе и им пришлось ждать помощи в багажнике. — Даже теплосети помогают весне справиться со снегом и прикрыть ямы на дорогах. — Без испытаний каждый день рвёт трубы. Ребенок может полезть в лужу, а там метра 3. Или прохожий может провалиться.

Коммунальщики пояснили, что работы по устранению дефекта на магистральной теплосети уже ведутся.

— Дефект диаметром 800 мм. Лескова. К 01.00 часу отключили трубопровод и приступаем к ремонту. В контуре отключения будут находиться 4 многоквартирных дома. Ухудшение режимов отопления и горячего водоснабжения возможно в домах по улицам Орджоникидзе и Семьи Шамшиных от Орджоникидзе до Фрунзе. Планируем завершить работы и восстановить нормальное теплоснабжение сегодня к 21.00 часу, — прокомментировали в СГК.

Напомним, череда коммунальных аварий начала преследовать Новосибирск в январе 2024 года. Первыми пострадали Кировский и Ленинский районы города. Тогда сотни домов остались без отопления и горячей воды в аномальные морозы. Следом братьями по несчастью стали жители правобережья. ЧП на теплосетях стали происходить в городе с завидным постоянством. Некоторые люди до сих пор расхлебывают последствия коммунальной катастрофы.