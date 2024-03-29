Певица Слава вступилась за актёра Кологривого из Новосибирска

Певица Слава призвала всех простить новосибирского актера Никиту Кологривого.
— Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни, — рассказывает певица в своей соцсети.
Она также призналась, что ей стыдно за то, что в сети остались неприятные видеофрагменты с ее участием. Однако отметила, что не будет отказываться от слов, которые она произнесла, будучи в алкогольном состоянии.
Напомним, что актер Никита Кологривый вышел из ИВС в Новосибирске. Он не стал разговаривать с журналистами. Быстрым шагом прошел в машину друзей и уехал.
Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый лишился роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области/ Автор – пресс-служба
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