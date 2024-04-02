Террористы спрятали взрывчатку в иконы и пытались привезти в Россию

Иконы со взрывчатым веществом обнаружили на границе. Они следовали из Украины в Россию. Коробки с иконами изъяли сотрудники ФСБ и таможенники.

Автомобиль с коробками из Украины остановили в Псковской области, на пункте пропуска «Убылинка».

— Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности, — говорится в сообщении ФСБ.

Всего сотрудники ФСБ нашли 27 самодельных взрывных устройств. Также были найдены 70 килограмм взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.



На данный момент задержан один подозреваемый, предположительно причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

Все организаторы и соучастники будут объявлены в розыск.

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