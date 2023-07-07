Технологический суверенитет в АПК региона станет главной темой на Дне поля Новосибирской области – 2023

Основная тема мероприятия в 2023 году – технологический суверенитет в АПК Новосибирской области. Представить свои достижение приглашают аграриев региона.

Участникам продемонстрируют экспозицию, включающую статическую выставку и демонстрационные показы в полевых условиях современной сельскохозяйственной техники, демонстрационные участки по оценке влияния питания и средств защиты растений, выставку компаний-производителей и дистрибьюторов агрохимической продукции, племенных животных. Также в рамках мероприятия будут проведены спортивные состязания «Земля спорта».

«День поля Новосибирской области – традиционное мероприятие и является крупнейшей региональной демонстрационной площадкой современных технологий и селекционных достижений, передовой сельскохозяйственной техники. Оно объединяет представителей агробизнеса, промышленные, научные, торговые организации и сельхозтоваропроизводителей, что способствует развитию многосторонних деловых отношений» – отметил заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Организатором данного мероприятия выступает региональное министерство сельского хозяйства во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Новосибирской области.

В 2022 году День поля собрал более двух тысяч посетителей, объединил более 100 участников выставки из шести регионов Российской Федерации, были представлены более 180 единиц техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, продемонстрировал более 70 участков сельскохозяйственных культур.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку и направить в отдел механизации, мелиорации и растениеводства министерства сельского хозяйства региона на адреса электронных почт: bnaa@nso.ru, pko@nso.ru. Заявки принимаются до 20 июля 2023 года. Информация о проведении мероприятия и порядке подачи заявок потенциальными участниками размещена на сайте министерства.