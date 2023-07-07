Владельцев эллингов с лодками выселили с Чернышевского спуска

— История с выселением началась с 2019 года. Застройщик зашел и начал возводить первые дома, а мэрия пошла в суд для расторжения договоров аренды на землепользование и водопользование с нашим кооперативом. Через апелляционные инстанции удалось добиться выделения другого участка под лодочную базу, а владельцам эллингов дали время переехать, — сообщил редакции Алексей С., в собственности которого находится эллинг и моторная лодка. — Пока нам определили место на берегу в районе Сухого лога. На новый участок застройщик провел электричество. Кооператив подготовил площадку.

По его словам, срок выселения с Чернышевского спуска — до 10 июля 2023 года. Многие собственники откладывали переезд и сейчас пакуются в авральном режиме. На круг переезд обошелся владельцам эллингов в сумму от 70 тысяч рублей. Ежегодный взнос в кооператив подняли с 10 до 25 тысяч рублей плюс единовременный взнос 10 тысяч рублей. Кроме того, людям пришлось увеличивать эллинги, так как на новом месте общим собранием кооператива решено было сделать их больше, чем на старом: 7 на 3,5 м (ранее 6 на 3 м).

— Думаю, что дислокация в районе Сухого лога тоже будет недолгой. Пока срок аренды составляет 5 лет. Что будет дальше — непонятно. Как нам сообщили, этим участком на берегу Оби в черте Новосибирска также интересуется застройщик, — добавил собеседник редакции. — Кроме того, примерно в этой локации планируется разместить один из очередных мостов через Обь.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о том, что с Чернышевского спуска планируют убирать пескобазу. В этом районе также запланировано строительство школы.

Кроме того, жители микрорайона Прибрежный Железнодорожного района Центрального округа Новосибирска (Владимировский и Чернышевский спуски) подписывали обращения к руководству муниципалитета, где требовали перенести в другое место или убрать три пескобазы: две частные и пескобазу муниципального ДЭУ-1, расположенные чуть более чем в сотне метров от жилых домов. Новосибирцы заявляли, что хотят видеть благоустроенный участок набережной Оби.

Напомним, в районе Чернышевского спуска ведет строительство ГК «Сибирь инвест» — ЖК «Чернышевский».

Ранее редакция сообщала о том, что пескобазы с набережной Новосибирска могут перенести в Ташару.