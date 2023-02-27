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Грузоперевозчики Сибири пока не наблюдают «потепления» на рынке

  • 27/02/2023, 18:30
Автор:
грузоперевозки в Сибири
Речь идет об экспорте несырьевых грузов из регионов округа. С импортом ситуация более стабильная.

Экспорт. Напряжение сохраняется

В сегменте экспортных грузоперевозках, по мнению президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергея Максимова, для сибирских регионов и грузоперевозчиков в первые два месяца 2023 года сохраняется непростая ситуация как с контейнерами, так и с доставкой грузов.

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)— Некоторые контейнерные терминалы в регионах Сибири в феврале закрывались, так как были затарены и не могли принимать новые контейнеры. Эта проблема была актуальна не только для Новосибирска, но и других Регионов Восточной и Западной Сибири, — поясняет он. — С февраля количество контейнерных поездов в восточном направлении было увеличено, в том числе благодаря работе РЖД и ЗСЖД, высвободились дополнительные мощности, но пока на ситуацию это не повлияло, так как идет вывоз того, что скопилось на терминалах. Новые грузы, как правило, встают в очередь, которая может составлять до двух месяцев. Некоторые грузоотправители в итоге снимают заказы и переориентируются на другие маршруты. В том числе через Казахстан либо на автотранспортные перевозки.

По его словам, это связано с приоритетом на экспортные перевозки угля по железной дороге. На него сегодня приходится от 75% всех перевозок.

— Новые мощности, которые появляются в ходе модернизации БАМа и Транссиба, в первую очередь также отдаются под уголь. Мы уже неоднократно предлагали для экспортных поставок разрабатывать месторождения, которые находятся ближе к Китаю. Это позволит увеличить поставки несырьевого экспорта на полигонах Западной и Восточной Сибири, но пока вопрос не решается, — констатирует Сергей Максимов.

При этом собеседник редакции признает, что рынку удалось перестроится под новые реалии. Часть грузоперевозчиков заняли место ушедших иностранных компаний — и не только сохранили, но даже увеличили свои показатели.

— Мы видим, что идет формирование новых логистических цепочек. Это происходит за счет роста объемов внешней торговли с Китаем. Видим хорошие перспективы для наших товаров на рынке Индии, а также индийских — в России. Сейчас работаем над оптимизацией маршрутов в этом направлении, — рассказывает Сергей Максимов. — Пока ключевой — через Новороссийск в индийский порт Нава-Шева. Интересны, на мой взгляд, поставки через иранский порт Бендер-Аббас. Да и сам Иран нам интересен с точки зрения внешнеэкономического рынка как в экспортном, так и в импортном направлении. При этом в 2022 году нам удалось выстроить логистику в страны ЕС: экспортные товары идут через Турцию и Грузию, так что границы западных стран для нас по-прежнему не закрыты. Определенная внешнеэкономическая работа с ними ведется.

экспорт в Китай

Таможенники оформили первую партию товаров на экспорт в Китай

В 2023 году, по его наблюдению, растут экспортные поставки обработанной древесины, но это происходит на фоне сильного падения по этой категории товаров в 2022 году. Увеличиваются грузоперевозки зерновых грузов, в которые входит не только пшеница, но и другие сельскохозяйственные культуры.

— Но объективно мы сегодня не можем вывезти из региона все, на что есть потенциальный спрос у зарубежных партнеров, — подчеркнул Максимов. — Результаты внешнеэкономической деятельности сибирских грузоперевозчиков могли бы быть намного лучше, если бы не дефицит пропускной способности дорожной инфраструктуры.

О динамике цен на грузоперевозки эксперт говорить пока затруднился. Он напомнил, что в отрасли январь и февраль считаются самыми тяжелыми и провальными месяцами, и на их основе ситуацию оценивать некорректно. При этом пояснил, что цены на экспортные грузоперевозки пока остаются на уровне конца 2022 года.

Импорт. Мешает дорогой доллар

Ситуация с импортом, по словам учредителя и управляющего компаниями «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрея Пуненко, более благоприятная. На рынке нет проблем с контейнерами.

— Крупные перевозчики (ПАО «ТрансКонтейнер», Fesco и др.) закупили много порожних контейнеров — по несколько десятков тысяч штук. Сейчас их на рынке профицит, и поэтому цена на перевозку в контейнерах, по идее, должна плавно снижаться. Ближайший месяц покажет, — поясняет собеседник редакции.

По его словам, заторы с контейнерами во Владивостоке и Находке к концу 2022 года удалось расшить, и первые два месяца 2023 года тренд на сокращение сроков доставки контейнеров из Китая сохраняется.

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаниями «Трансиб» и «Трансиб Групп» — Сейчас на доставку контейнеров до Новосибирска уходят 40-45 суток. В прошлом году доходило до 90 суток. К концу декабря сроки доставки сократились до двух месяцев. Но к показателям 2021 года мы пока не вернулись, — комментирует собеседник редакции. — Проблем с фиттинговыми платформами, на наш взгляд, нет. После растаможки они подаются сразу. Ранее приходилось ждать три-четыре недели, потом появилась возможность вывозить контейнеры в полувагонах из-под угля.

Он напомнил, что часть проблем с морскими перевозками удалось решить за счет перевозки грузов автотранспортом.

— На автомобильных погранпереходах ситуация сейчас тоже нормализовалась. Мы видим, что из очереди практически исчезли грузы, нацеленные на удовлетворение нужд СВО. Думаю, что наши компании уже многое научились делать самостоятельно, запустили производственные процессы, выстроили поставки, поэтому нет нужды закупаться в Китае, — рассуждает Андрей Пуненко. — Но скоропорт по-прежнему пропускают вне очереди.

По его наблюдению, в 2023 году выросло количество рейсов грузовых авиаперевозок. Если ранее самолеты из Пекина летали два раза в неделю, то сейчас количество рейсов увеличилось. В результате снизилась цена за перевозку: с 10-15 до 8 долларов за кг.

По мнению эксперта, открытие Китая пока не сказалось на грузопотоке. Однако цена на морские и автомобильные перевозки по импорту также пошла вниз — на 5-10% по сравнению с концом 2022 года.

— Высокие цены осенью-в декабре 2022 года были прогнозируемы, так как китайцы понимали, что кроме них некому нам поставлять товары, а большинство грузов нужно было доставить к новогодним праздникам. Рынок диктовал условия, — комментирует Андрей Пуненко. — После Нового года стоимость грузоперевозок начала снижаться, но пока сложно прогнозировать, насколько устойчив этот тренд. Растет доллар, вслед за ним подтягивается юань. Пока не будет стабильности, цены на перевозки не зафиксируются и тем более не пойдут вниз.

внешняя торговля регионов Сибири

Объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%

Напомним, объем внешней торговли в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2022 года вырос на 36% — до 70 млрд долларов. Доля экспорта в объеме внешней торговли СФО в 2022 году составила 84%, доля импорта, по сравнению с 2021 годом, снизилась и составила 16%. В 2021 году импорт занимал 22%.

В числе пяти основных торговых партнеров Сибири — Китай (товарооборот вырос в 1,6 раза), Нидерланды (увеличение в 2 раза), а также Республика Корея, Турция и Казахстан. Также в СТУ отметили рост торговли с Казахстаном (+9% или 3,8 млрд долларов), Беларусью (+21% или 1 млрд долларов), Кыргызстаном (+45% или 44 млн долларов) и Арменией (в 5 раз или 178 млн долларов).

 

Ранее редакция рассказывала о том, что из Сибири на экспорт отправлены почти 5 тысяч тонн мороженого. 

Фото pixabay — zzkonst

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт грузов Рынок грузоперевозок импорт грузов


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