В Новосибирской области выявлены случаи заражения домашних животных бруцеллезом

В 2023 году в Новосибирской области зафиксированы девять случаев бруцеллеза у животных. Об этом сообщил заместитель начальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе на пресс-конференции в «Интерфаксе». Очаги заболевания были выявлены в Татарском и Сузунском районах.

Он уточнил, что практически все случаи заражения животных, кроме одного, были среди мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

— Перевозка овец может происходить абсолютно незаметно для контролирующих служб и работников ГИБДД — в багажник грузят барана и перевозят из одного населенного пункта в другой, не проводя никаких ни карантинных мероприятий, никаких обследований, не выписывая ветеринарных сопроводительных документов. В данный момент работа продолжается. Мы исследуем животных и выявляем единичные случаи. Животное уничтожается, — отметил Гоппе.

Во всех случаях проводятся необходимые карантинные мероприятия, подчеркнул замглавы управления.

Бруцеллёз — инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем, и особенно часто – опорно-двигательного аппарата. Основными источниками бруцеллёзной инфекции для людей является мелкий, крупный рогатый скот и свиньи. Микробы выделяются во внешнюю среду во время окота и отёла скота, с молоком, мочой, испражнениями в течение всего года. Наиболее тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у людей, заразившихся от мелкого рогатого скота (козы, овцы).

Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах микробы остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения. В сыром молоке, которое хранится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняет свою жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле — более 4 недель, в домашнем сыре — 3 недели, брынзе — 45 дней,` в простокваше, сметане — 8-15 дней, в кумысе — до 3 суток, в мясе мелкого рогатого скота — более 320 дней. Устойчивы длительное время и условиях засолки (до 130 дней). Во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах инфицированных туш — и течение 1 месяца и более в овечьей шерсти, смушках – от 1,5 до 4 месяцев. Наибольшее количество людей заболевает весной и летом, что связано с заражением в сезон окота овец.

Ранее редакция сообщала, что в регионе появилась угроза ящура.