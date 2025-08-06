«Технопром-2025»: организаторы предусмотрели удобную транспортную схему

С 27 по 29 августа Новосибирский Экспоцентр станет местом проведения XII Международного форума «Технопром-2025», посвященного технологическому развитию. Организаторы предусмотрели удобную транспортную схему для участников и гостей. От Новосибирска до города Обь будут курсировать электропоезда с регулярным расписанием. Поездка от станции «Новосибирск-Главный» займет не более получаса.

Для прибывших на станцию Обь будет организован специальный автобусный маршрут, который доставит участников непосредственно к Международному выставочному комплексу «Новосибирск Экспоцентр». Расписание автобусов скоординировано с графиком прибытия и отправления электропоездов.

Автобусы от станции Обь будут отправляться в 9:10, 10:20, 11:20, 13:45 и 14:40. Обратные рейсы от Экспоцентра запланированы на 11:40, 12:35, 13:20, 14:00, 16:30, 17:10 и 18:10. Длительность поездки составит 10 минут.

Кроме того, добраться до форума можно будет на автобусах № 111Э («Вокзал «Новосибирск-Главный» – аэропорт «Толмачево») и № 112 («метро «Площадь Маркса» – аэропорт «Толмачево»). С актуальным расписанием этих маршрутов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Более детальную информацию о графике движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «Экспресс-пригород» или узнать по телефону +7-960-795-60-60.