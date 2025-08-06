Агропредприятие в Новосибирске заплатит 2,3 млрд рублей возмещения вреда природе

Новосибирский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора по гражданскому делу к АО «Кудряшовское». Речь идет о возмещения вреда, причинённого реке Амба (1,1 млрд рублей), а также почвам Колыванского района (1,2 млрд). Общая сумма возмещения вреда нанесенного природе, которую утвердил суд, — 2,3 млрд рублей. Для сравнения, прокуратура настаивала на погашении экологического ущерба в сумме 2,9 млрд.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней. Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на представителей «Кудряшовского», что компания не согласна с судебным решением и обжалует его в вышестоящей инстанции.

Напомним, в ноябре 20204 года Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор экс- директору АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко. Он признан виновным в уничтожении и повреждении лесных насаждений. По версии следствия, это произошло из-за неправомерного обращения с отходами свинокомплекса. В результате государству был причинен ущерб на 3 млн рублей. Он был возмещен в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела.

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