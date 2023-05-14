Ткацкие 3D-станки для производства деталей беспилотников создали российские специалисты

Разработанные специалистами российской компании «Карбонтекс» станки используют технологию 3D-печати, которая позволяет выпускать композитные ткани с всевозможным плетением нитей. Отмечается, что эти нити отличаются высокой прочностью, легкостью и низкой себестоимостью, передает ТАСС со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы (НТИ).

— Применение армирующих волокон также поможет устранить главный недостаток композитов, возникающий при традиционном производстве, — их расслоение в процессе эксплуатации, — отметили в НТИ.

Специалисты уточнили, что 3D-станок «позволяет ткать в ширину, длину и в высоту, соединяя две плоскости не только перпендикулярно, но и под любым наклоном». Такая технология призвана повысить прочность материала, из которого будут изготавливать элементы БПЛА, а конкретно, крылья и хвостовое оперение.

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