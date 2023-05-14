Центральный пляж Академгородка очищают от мусора

Новосибирцы собрали более 3,7 тонны мусора на пляже в Академгородке. Всего удалось очистить 1,5 км береговой линии и лесной полосы. В акции 13 мая приняли участие студенты «зеленых» вузов: НГУЭИУ и СГУВТ, говорится в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

— Итоги сегодняшней уборки берега. Всего участники собрали почти четыре тонны мусора. Первое место — четыреста шестьдесят семь килограмм, второе — триста семьдесят два, третье — триста тридцать пять. Студенты зелёных вузов — сто двадцать килограмм. С одной стороны это хорошо, а с другой — почти четыре тонны мусора оставили отдыхающие, — комментирует в телеграм-канале министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.

Напомним, в феврале сообщалось, что центральный пляж Академгородка должен быть предоставлен в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению «Дирекция городских парков», а в дальнейшем передан из федеральной собственности в муниципальную. Дизайн-проект благоустройства пляжа был разработан еще летом 2022 года. Однако до сих пор мэрия не может выставить его на общественное обсуждение и приступить к реализации, поясняла корреспонденту редакции вице-мэр Анна Терешкова.

Ранее редакция сообщала, что летом 2022 года Центральный пляж Академгородка официально не работал. Как и летом 2021-го.