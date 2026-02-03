Поиск здесь...
Власть

Ликвидацию отстойников спиртзавода под Новосибирском регион заявляет в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Область рассчитывает получить под это федеральное софинансирование

Новосибирская область планирует войти в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Дмитрий Цуканов.

— С 2025 года у нас в регионе накопилось сразу семь объектов накопленного вреда. Это свалки, и отстойники, склады всяких отходов. Приказом Минприроды они внесены в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это более сложное и серьезное направление, чем обычные свалки, которые мы ликвидируем в рамках нашей государственной программы, — пояснил чиновник.

По его словам, в федеральный проект Новосибирская область планирует войти с объектом «Отстойники в городе Куйбышев».

— Мы сформировали техзадание, направляем его на согласование в Главгосэкспертизу в Москву и будем заключать контракт на разработку проектно-сметной документации. Пока мы ещё не знаем, каким способом этот объект ликвидировать, — добавил Дмитрий Цуканов.

Проектные работы по отстойникам запланированы на 2026-2027 годы. Он отметил, что подготовка ПСД, техзадания будет вестись за счет областного бюджета. На ликвидацию в рамках софинансирования, планируется привлекать федеральные деньги. Здесь будет идти речь о сотнях миллионов рублей. В Минприроды России будет направлена заявка на выделение средств из федерального бюджета на ликвидацию этого объекта в рамках национального проекта.

Напомним, бесхозные отстойники, расположенные в районе спиртового завода в городе Куйбышеве, были включены в предложения по ликвидации в нацпроект «Чистая страна» еще в 2017 году.

— Ситуация, связанная с отстойниками, не первый год вызывает общественный резонанс среди местного населения. Спиртовой завод, которому достались в наследство эти полигоны, является крупным налогоплательщиком района, обеспечивает местное население рабочими местами, — говорил Василий Пронькин, на тот момент занимавший должность зампреда правительства – министра сельского хозяйства региона.

Площадь отстойника на тот момент составляла более 30 га. На нем накоплены более 1,5 млн кубометров отходов органического происхождения, которые периодически вызывают волнения местных жителей. Сейчас это объект не эксплуатируется.

— Оставшиеся 6 объектов, включенных в объекты накопленного вреда, планируется ликвидировать за счет средств областного бюджета в рамках поступающих «окрашенных экологических платежей», — уточнили Infopro54 в пресс-службе министерства.

Судя по данным ГРОНВОС, в список входят несанкционированная свалка в северной части Барабинска площадью 12,7 га, несанкционированная свалка на территории Калининского района — 10.8 га,

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе были ликвидированы два объекта накопленного вреда — свалки в Пашино и Барабинске.

Ранее редакция сообщала о том, что в программу «Чистый воздух» для Искитима внесли корректировки. Часть условий, прописанных в ней ранее, оказались слишком дорогими и недостаточно эффективными. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : отстойник Объекты накопленного вреда нацпроект

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Автор: Юлия Данилова

Протяженность трамвайных сетей в Новосибирске сегодня составляет 137 км, из них 37 км требуют срочного ремонта. На эти цели необходимо 3,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

— Ремонт контактной сети в настоящее время осуществляется собственными силами МКП ГЭТ в рамках текущего содержания за счёт собственных средств, — пояснил Ивахненко.

Читать полностью

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, провел совещание, посвященное вопросам строительства в России кампусов, соответствующих мировым стандартам, и передовых образовательных учреждений

Чернышенко подчеркнул, что в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в России активно формируется сеть современных университетских кампусов. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, к 2030 году планируется создать не менее 25 таких объектов, а к 2036 году их число должно достичь 40. В январе этого года, при участии главы государства, состоялось открытие новых объектов кампусов, в том числе учебных корпусов УрФУ в Екатеринбурге, общежитий в Калининграде и студенческого городка в Южно-Сахалинске. В конце декабря 2025 года был дан старт четвертому этапу отбора проектов кампусов, при реализации которого важно учитывать накопленный опыт для повышения ответственности участников за результаты строительных работ.

Читать полностью

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Автор: Юлия Данилова

С помощью коллег из Беларуси ученые СО РАН рассчитывают в ближайшее время начать опытную эксплуатацию Попигайского месторождения в Якутии. О этом сообщил доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

— Основная проблема с Попигайским месторождением в том, что оно чудовищно богатое и стоит на балансе в федеральном реестре как месторождение импактных алмазов. Главная проблема — это стоимость лицензии на разработку. В прошлом году правительство РФ приняло решение перевести месторождение из разряда «алмазов» в разряды «абразивы», для которых есть технология. Но, честно говоря, Росгеология боится сделать такую переоценку, потому что тогда стоимость федерального имущества упадет на триллионы рублей, — комментирует Похиленко.

Читать полностью

Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирской области организована выдача 100% разрешений на водоплавающую дичь онлайн. В планах — расширение этой практики на другие виды охотничьих ресурсов. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

— В рамках экспериментального правового режима в электронном виде в 2025 году в регионе было выдано 10 952 разрешения на добычу водоплавающих птиц. Всего же за год охотники получили 39 620 разрешений. С начала 2025 года охотничьи билеты также выдаются преимущественно в электронной форме, а бумажный вариант выдается только по запросу, — пояснил Цуканов.

Читать полностью

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Автор: Юлия Данилова

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке Росгвардии задержали восемь человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились в Новосибирска, двое — в Ялте.

По предварительным данным, с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они учредили не менее 30 фирм-однодневок. Деньги проходили, как оплата услуг или поставка товара.

Читать полностью

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Автор: Юлия Данилова

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

Читать полностью
