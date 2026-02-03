Ликвидацию отстойников спиртзавода под Новосибирском регион заявляет в нацпроект

Новосибирская область планирует войти в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Дмитрий Цуканов.

— С 2025 года у нас в регионе накопилось сразу семь объектов накопленного вреда. Это свалки, и отстойники, склады всяких отходов. Приказом Минприроды они внесены в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это более сложное и серьезное направление, чем обычные свалки, которые мы ликвидируем в рамках нашей государственной программы, — пояснил чиновник.

По его словам, в федеральный проект Новосибирская область планирует войти с объектом «Отстойники в городе Куйбышев».

— Мы сформировали техзадание, направляем его на согласование в Главгосэкспертизу в Москву и будем заключать контракт на разработку проектно-сметной документации. Пока мы ещё не знаем, каким способом этот объект ликвидировать, — добавил Дмитрий Цуканов.

Проектные работы по отстойникам запланированы на 2026-2027 годы. Он отметил, что подготовка ПСД, техзадания будет вестись за счет областного бюджета. На ликвидацию в рамках софинансирования, планируется привлекать федеральные деньги. Здесь будет идти речь о сотнях миллионов рублей. В Минприроды России будет направлена заявка на выделение средств из федерального бюджета на ликвидацию этого объекта в рамках национального проекта.

Напомним, бесхозные отстойники, расположенные в районе спиртового завода в городе Куйбышеве, были включены в предложения по ликвидации в нацпроект «Чистая страна» еще в 2017 году.

— Ситуация, связанная с отстойниками, не первый год вызывает общественный резонанс среди местного населения. Спиртовой завод, которому достались в наследство эти полигоны, является крупным налогоплательщиком района, обеспечивает местное население рабочими местами, — говорил Василий Пронькин, на тот момент занимавший должность зампреда правительства – министра сельского хозяйства региона.

Площадь отстойника на тот момент составляла более 30 га. На нем накоплены более 1,5 млн кубометров отходов органического происхождения, которые периодически вызывают волнения местных жителей. Сейчас это объект не эксплуатируется.

— Оставшиеся 6 объектов, включенных в объекты накопленного вреда, планируется ликвидировать за счет средств областного бюджета в рамках поступающих «окрашенных экологических платежей», — уточнили Infopro54 в пресс-службе министерства.

Судя по данным ГРОНВОС, в список входят несанкционированная свалка в северной части Барабинска площадью 12,7 га, несанкционированная свалка на территории Калининского района — 10.8 га,

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе были ликвидированы два объекта накопленного вреда — свалки в Пашино и Барабинске.

Ранее редакция сообщала о том, что в программу «Чистый воздух» для Искитима внесли корректировки. Часть условий, прописанных в ней ранее, оказались слишком дорогими и недостаточно эффективными.