Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Первая попытка не увенчалась успехом

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Напомним, озеро Хомутина, площадью 10,25 гектаров, за счет своей уникальной формы и расположения вблизи эко-парка «Хомутина» является привлекательным для населения и активно используется в рекреационных целях. Область рассчитывала получить на его расчистку 57 млн рублей. Проект планировалось реализовывать с 2026 по 2028 годы.

Работы по созданию в Маслянинском районе на берегу Берди туристического парка «Хомутина», который будет в себя включать глэмпинги, инфраструктуру для занятий спортом, проведения фестивалей и просто условий для работы на удаленке, стартовали в 2021 году. На создание парка в ценах 2021 года требовалось около 0,5 млрдрублей. Парк рассчитан на 400 тысяч посещений в год. На начало 2025 года в структуру экопарка входила конгресс-зона с фестивальной площадкой, территория спорта, территория активного отдыха (пешие маршруты, скандинавская ходьба, велотропы), а также агроблок (агроусадьба, плодово-ягодный сад, зона разведения рыбы, контактный зоопарк, лодочная станция). Территория парка занимает 14,8 га. Он находится в 184 км от Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область привлекла инвесторов в проект горнолыжного комплекса «Салаир». 

Фото с сайта Минприроды Новосибирской области, автор: пресс-служба.

На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

Автор: Юлия Данилова

ГКУ «Арена» продлила разрешение на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста до конца 2026 года. Ее протяженность составляет 2490 метров. Дорога является магистральной улицей районного значения. В ценах 2018 года ее строительство оценивалось в 1,36 млрд рублей с НДС.

Первый тендер по объекту был объявлен в 2019 году. Тогда его цена составляла 164 млн рублей. В строительство было включено устройство ливневой канализации на дороге. Желающих строить объект не нашлось.

Читать полностью

Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры.

Глава региона выразил признательность работникам культурной сферы за их вклад в 2025 году. Он также подчеркнул, что проделана колоссальная работа, направленная на развитие культуры, сохранение и обогащение нашего уникального нематериального наследия. Губернатор отметил, что тематический Год защитника Отечества и 80-летний юбилей Победы были ознаменованы множеством мероприятий, получивших широкий резонанс среди жителей области и признание на федеральном уровне. Важно, чтобы работа по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и выражению благодарности ветеранам была продолжена и в 2026 году, так как не все успели полностью раскрыть эту тему в своих проектах. Необходимо обновить программу мероприятий, посвященных защитникам Отечества и Великой Отечественной войне. Объявленный Президентом Годом единства народов России 2026 год благоприятствует этому, учитывая массовый героизм, проявленный представителями разных национальностей в годы войны, и подвиги сегодняшних защитников.

Читать полностью

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с маршрутом № 29 «Юго-Западный ж/м – ЖК «Акварельный». Напомним, вопрос с графиком движения автобусов по этому направлению подняли депутаты горсовета на заседании комиссии по горхозу.

— На маршруте предусмотрена работа 21 единицы подвижного состава. Проведенный анализ по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» свидетельствует о периодических случаях отклонения движения автобусов от утвержденного расписания по причинам заторных ситуаций на улично-дорожной сети, а также недовыпуска транспортных средств на линию по техническим или иным причинам, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Читать полностью

Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

В рамках рабочей поездки в Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, посетил ряд важных объектов. Особое внимание было уделено как производственным мощностям, так и социальной и туристической инфраструктуре.

Центральным пунктом программы стало ознакомление с ходом реализации крупного инвестиционного проекта в Сибири – строительством завода по выпуску молочной продукции. Данное предприятие имеет потенциал стать ведущим российским производителем сухой подсырной сыворотки, ключевого компонента детского питания, что позволит сократить зависимость от импортного сырья. Планируемая мощность завода – 16 тысяч тонн сыворотки в год при переработке более 1,1 тысячи тонн молока в сутки, что обеспечит создание примерно 620 новых рабочих мест.

Читать полностью

Стало известно, почему новосибирцы вынуждены долго ждать транспорт на остановках

Автор: Юлия Данилова

Юго-Западный жилмассив входит в тройку лидеров по жалобам и обращениям граждан по поводу общественного транспорта. Люди по часу не могут уехать с остановок, так как 29-й автобус сейчас ходит раз в полчаса, и они физически не могут в него втиснуться. На другой стороне маршрута в Просторном жилмассиве та же ситуация, плюс вечером люди жалуются, что ждут автобус по 40 минут и более. После изменения маршрута перевозчик перестал ходить по графику. Этот вопрос депутаты Ленинского района подняли на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

— Почему вы ничего не предпринимаете? Вы боитесь, что перевозчик уйдет с маршрута и там вообще никого не будет? Давайте честно говорить уже сейчас, — заявили депутаты, обращаясь к чиновникам мэрии.

Читать полностью

Новосибирская область будет согласовывать министра спорта с федеральным ведомством

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область, как и другие регионы России, будет обязана согласовывать с Министерством спорта РФ назначение и освобождение от должности руководителя регионального профильного ведомства. Соответствующий законопроект, подготовленный Минспортом России, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Спорт был включен в перечень сфер, где федеральный центр намерен усилить управленческую связность для внедрения единых стандартов, синхронизации программ и контроля за использованием выделяемых средств. Официальной целью нововведения называют необходимость синхронизации государственной политики и повышение персональной ответственности на местах. Формальное подчинение министра губернатору сохранится, но кадровое решение станет частью общей отраслевой логики.

Читать полностью
