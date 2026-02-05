Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Напомним, озеро Хомутина, площадью 10,25 гектаров, за счет своей уникальной формы и расположения вблизи эко-парка «Хомутина» является привлекательным для населения и активно используется в рекреационных целях. Область рассчитывала получить на его расчистку 57 млн рублей. Проект планировалось реализовывать с 2026 по 2028 годы.

Работы по созданию в Маслянинском районе на берегу Берди туристического парка «Хомутина», который будет в себя включать глэмпинги, инфраструктуру для занятий спортом, проведения фестивалей и просто условий для работы на удаленке, стартовали в 2021 году. На создание парка в ценах 2021 года требовалось около 0,5 млрдрублей. Парк рассчитан на 400 тысяч посещений в год. На начало 2025 года в структуру экопарка входила конгресс-зона с фестивальной площадкой, территория спорта, территория активного отдыха (пешие маршруты, скандинавская ходьба, велотропы), а также агроблок (агроусадьба, плодово-ягодный сад, зона разведения рыбы, контактный зоопарк, лодочная станция). Территория парка занимает 14,8 га. Он находится в 184 км от Новосибирска.

