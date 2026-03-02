В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

За 2025 год в Новосибирской области задокументировано 727 уголовно наказуемых деяний, совершённых в составе организованных преступных групп, сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров криминальных структур. Доказана их причастность к совершению мошеннических действий, разбоев, краж и наркопреступлений, — подчеркнул он.

В качестве примера Кульков привет уголовное дело, которое было направлено в суд в декабре. Речь идет о совершении организованной группой 29 преступлений, связанных с мошенничеством и легализацией денежных средств.

— В результате незаконных действий фигуранты приобрели права на 14 квартир, являющихся выморочным имуществом, двенадцать из которых впоследствии продали, причинив тем самым государству ущерб 40 млн рублей, — подчеркнул руководитель ГУ МВД.

В ходе пресечения противоправной деятельности в рамках реализации национальных проектов, таких как демография, жильё и городская среда, образование и цифровая экономика, были выявлены факту хищения бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» и национального проекта «Демография», которые также были совершены организованными преступными группами.

— Причинённый государству материальный ущерб составил свыше 150 млн рублей. Всего в 2025 году сотрудниками оперативных подразделений задокументировано 55 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, — подчеркнул Андрей Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пойдут под суд за афёру с «Пушкинскими картами» на 22,5 млн рублей. Они продавали билеты на несуществующие экскурсионные программы.