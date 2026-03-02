Поиск здесь...
Общество Право&Порядок

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Преступления в составе организованных преступных групп также были выявлены в ходе реализации нацпроектов

За 2025 год в Новосибирской области задокументировано 727 уголовно наказуемых деяний, совершённых в составе организованных преступных групп, сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров криминальных структур. Доказана их причастность к совершению мошеннических действий, разбоев, краж и наркопреступлений, — подчеркнул он.

В качестве примера Кульков привет уголовное дело, которое было направлено в суд в декабре. Речь идет о совершении организованной группой 29 преступлений, связанных с мошенничеством и легализацией денежных средств.

— В результате незаконных действий фигуранты приобрели права на 14 квартир, являющихся выморочным имуществом, двенадцать из которых впоследствии продали, причинив тем самым государству ущерб 40 млн рублей, — подчеркнул руководитель ГУ МВД.

В ходе пресечения противоправной деятельности в рамках реализации национальных проектов, таких как демография, жильё и городская среда, образование и цифровая экономика, были выявлены факту хищения бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» и национального проекта «Демография», которые также были совершены организованными преступными группами.

— Причинённый государству материальный ущерб составил свыше 150 млн рублей. Всего в 2025 году сотрудниками оперативных подразделений задокументировано 55 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, — подчеркнул Андрей Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пойдут под суд за афёру с «Пушкинскими картами» на 22,5 млн рублей. Они продавали билеты на несуществующие экскурсионные программы

Иллюстрация – скрин из видео пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : ОПГ нацпроект мошенничество

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму
Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 февраля IV состоялся совместный Пленум областного комитета и областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе мероприятия региональное отделение определилось с кандидатурами для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении трех кандидатов от Новосибирской области. Это второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, секретарь обкома Роман Яковлев, член ЦК РК КПРФ Глеб Черепанов и кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

Читать полностью

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Автор: Мария Гарифуллина

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустила ежегодный доклад об особенностях климата на территории России в 2025 году. Документ объемом 132 страницы содержит подробный анализ температурных режимов, осадков, снежного покрова и других климатических показателей. Новосибирск и Новосибирская область упоминаются в докладе, в том числе в связи с рядом аномалий.

Согласно данным Росгидромета, прошедший год на территории России стал вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, уступив только рекордному 2020 году. Среднегодовая аномалия температуры составила плюс 1,24 градуса Цельсия. При этом на территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земном шаре.

Читать полностью

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Автор: Мария Гарифуллина

ООО «ВПК-Ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство и обратиться с заявлением в арбитражный суд. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном 18 февраля на Федресурсе от имени директора компании Евгения Беленецкого. Infopro54 ознакомился с документами.

В числе кредиторов «ВПК-ОЙЛ», чьи требования учитываются при подаче заявления, перечислены 12 компаний. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Читать полностью

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Автор: Мария Гарифуллина

Левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что запуск этого вида транспорта позволит улучшить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают 18 тысяч человек.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги через реку Обь по концессионному соглашению. Пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час.

Читать полностью

Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

Автор: Мария Гарифуллина

В российских вузах стартовала всероссийская акция «Переработка», организованная в рамках программы «Зеленые вузы России». Мероприятие продлится до 25 марта 2026 года. Его цель — привлечь студентов к раздельному сбору отходов и вовлечению вторсырья в хозяйственный оборот. Новосибирских студентов тоже призывают участвовать — сообщение об этом опубликовало региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Организаторы предлагают студенческим командам организовать в своих учебных заведениях сбор макулатуры, а также других видов вторсырья, включая пластик, стекло и металл. Особенность акции заключается в ее привязке к экзаменационному периоду: именно во время сессии у студентов накапливается большое количество черновиков, конспектов и других бумажных отходов, которые могут быть направлены на переработку.

Читать полностью

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года в России запрещено использовать иностранные слова в вывесках, табличках, указателях, а также в любых текстах о товарах для потребителей. За неисполнение требований бизнесу грозят серьезные штрафы — до 500 тысяч рублей. Infopro54 выяснил, что будет делать со своими англоязычными вывесками новосибирский бизнес.

По оценкам маркетологов, в Новосибирске на сегодняшний день порядка 30% вывесок написаны латиницей. Постепенно их доля снижается, но английский язык в сфере услуг все еще очень заметен. Он используется в названиях заведений общепита, салонах красоты, фитнес-центров, стоматологических клиниках, языковых школ, новых ЖК. Наконец, сотни пунктов выдачи двух известных маркетплейсов работают под вывесками, которые написаны не русскими буквами. Эксперты говорят: даже после введения новых требований резкой русификации названий ждать не стоит.

Читать полностью
Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Бизнес

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Бизнес Власть

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Общество Право&Порядок

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Власть Общество

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Общество

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Бизнес

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Бизнес Общество

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Власть Общество

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Общество

Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

Бизнес Общество Право&Порядок

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Общество

S7 и Flydubai отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай, туристы сдают билеты

Культура Общество

Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Власть Общество

Где родился, там и пригодился»: в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе

Общество

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки

Общество

В топ городов с высоким уровнем активности телефонных мошенников попал Новосибирск

Недвижимость Общество

В Новосибирске суд поддержал проведение экспертизы санатория «Речкуновский»

Общество

В Новосибирске врач НИИТО составил памятку о ходьбе по гололеду

Общество

Он не «просто серьезный»: отсутствие улыбки может быть симптомом задержки развития ребенка

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

