Только 42% кровель Новосибирска очищены от снега и наледи

МЧС Новосибирской области продолжает мероприятия по обследованию зданий и сооружений по очистке от снега и наледи с помощью беспилотников.

— Учитывая прогноз на неделю, риск происшествий связанных с возможным обрушением конструкций и пролетных сооружений, а также схода снега и наледи с крыш, прогнозируется высокий, — предупредил на оперативном совещании в правительстве начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его словам, на сегодняшний день очищено 42% объектов, которые находится на контроле МЧС.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что работы по очистке кровель от снега в городе ведутся по графику. По его словам, они должны завершиться 15 марта.

По данным Яндекс Погоды, на ближайшие 10 дней в Новосибирске ожидается погода -4— -12% со снегопадами. К середине марта днем возможны плюсовые температуры.

Напомним, в январе председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица рассказывал корреспонденту Infopro54, что в этом году в Новосибирске резко подорожали услуги по сбросу снега с кровли. Год назад оплата составляла стоил 35-40 рублей за «квадрат», сейчас 70-80 рублей. Одной из ключевых причин Синица называл дефицит кадров в отрасли ЖКХ.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина стала инвалидом после падения на нее ледяной глыбы в Новосибирске.