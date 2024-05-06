«Только дыхание и сердцебиение»: волонтеры спасли умирающего медвежонка в лесу под Новосибирском

В Новосибирской области девушки спасли умирающего медвежонка, за что получили критику от Минприроды.

Случай со спасением истощенного животного произошел 5 мая в лесополосе в 30 километрах от города Болотное. Две жительницы региона на автомобиле по пути в райцентр свернули с дороги в лесок по своим делам. В сухой траве они заметили, как им показалось, умирающего щенка. Девушки подошли ближе и увидели, что это маленький медвежонок, не подающий признаки жизни.

— Девчонки проверили малыша. Из признаков жизни у него были только дыхание и сердцебиение, — отметила в разговоре с Infopro54 Стася, волонтер зоозащитной организации «ГБР_ZOO_НСК», с которой сибирячки связались по телефону.

Получив сигнал об умирающем мишке, волонтеры сразу же позвонили на горячую линию Министерства природы и описали ситуацию.

— Мы знаем, как действовать по протоколу. Объяснили оператору Минприроды, что медвежонку плохо. Потом с нами кто-то из Минприроды связался, мы предоставили фото и видео, объяснили, где он находится и сообщили, что доставим его ветеринарам, — говорит Стася.

Пока общественники пытались решить вопросы с дальнейшей судьбой истощенного животного, девушки оставались рядом с умирающим медвежонком на месте.

Волонтеры договорились с новосибирской ветклиникой, что они примут медвежонка и окажут ему первую помощь.

— В ветклинике осмотрели мишку. Это девочка, месяца 3-4 отроду. Когда привезли ее, на ней напившихся клещей было более 50 штук. И ползало невероятное количество клещей, там прям рассадник. На истощенном состоянии такая кровопотеря. Столько его кусали… Там одни кости у нее. Видимо уже очень давно без мамки скитается. Он просто лег и все, никаких сил больше не было, — поделилась собеседница.

Ветеринары взяли у маленького пациента анализы крови, прокапали поддерживающее омезу и пробиотики. Так как в клинике диких животных не держат, зоозащитники отвезли его на передержку. По рецепту зоопарка девушки сварили манную кашу и с полуночи ночи дают понемногу. По словам сибирячки, медвежонок уже более менее начал приходить в себя, поднимать голову, и даже сходила в туалет.

Между тем в Минприроде возмутились действиям общественников и считают, что те нарушают все правила.

— Ежегодно пишем, что нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя трогать диких животных. В каком состоянии они бы не были. И ежегодно слышим дилетантское эхо вопросов вдоль возмутительного тона: «А что, они должны знать все телефоны? А что, они должны были ждать инспектора возле животного, которому срочно нужна помощь? В такой ситуации каждая секунда важна, нелюди!!!!!!!». А у нас встречный вопрос: «А если бы рядом была медведица? А если бы медвежонок был не в таком состоянии и решил лаконично прервать когтями движение доброй воли? А если бы одновременно рядом была медведица и тихо выброшенный медвежонком в рупор листьев рев помощи, который растворяет кровью белизну материнских глаз? Весь ветер Болотнинского района в тот же миг застрял бы в бегущих к женщинам ноздрях», — высказались по ситуации сотрудники министерства в своем официальном Телеграм-канале.

Авторы поста подчеркивают: «Чтобы не происходило в лесу — происходит жизнь, которую знают и контролируют сотрудники министерства».

В ведомстве просят в таких ситуациях незамедлительно звонить им, либо в единую дежурную диспетчерскую службу.

— В течение нескольких часов сотрудники министерства и полиции приедут, начнут заниматься прошлым медвежонка — выяснять обстоятельства, ветеринар — настоящим, помогать животному, а наши надежды с лекарствами — будущим. Только так вы сможете помочь животному и всеядному спокойствию, — поясняют они.

В Минприроде отметили, что сейчас медвежонок находится в клинике, а сотрудники контролируют ситуацию, пытаются понять, как на самом деле девушки нашли медвежонка.

Реакция министерства возмутила волонтеров. По словам Стаси, зоозащитники уже неоднократно работали с ведомством и не понимают, почему их раскритиковали.

— Мы умеем работать с мишками. Сейчас у найденной малышки изолированное содержание, без контакта с человеком. Она истощена, не понимает, что происходит, ей тяжеловато еще. Мы надеемся, что от Минприроды мы сегодня какую-то информацию получим и свяжемся с Пажетновыми из Центра спасения медвежат-сирот. Пажетновы занимаются мишками-сиротками, учат их выживать в лесу, строить берлогу и возвращают их в среду обитания. Они раньше нас консультировали по медвежатам. Так как найденный медвежонок не контактировал с людьми, у него есть шансы вернуться в дикую природу. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы мишка жил в своей среде обитания, — пояснила Стася.

Ранее редакция сообщала о том, что волонтеры-опекуны медвежьего семейства, брошенного циркачами помогли обрести косолапым постоянный дом в соседнем Кузбассе. В Новосибирска медведиц погрузили подъемным краном в «ГАЗель», обеспечили провизией в виде овощей и фруктов, «укутали» в сено и отправили в дальнюю дорогу. В пути животные не капризничали, а мирно спали в теплом боксе.