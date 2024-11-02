В вузах Новосибирска по целевой квоте заполнено менее половины мест

Итоги набора-2024

Квоты, выделенные на целевое обучение в новосибирских вузах в этом году, особого ажиотажа работодателей не вызвали.

— По информации, полученной от вузов, в 2024 году общая квота приема на целевое обучение в вузы составила 2802 целевых места (в 2023 году — 2502), — пояснил в ответ на запрос Infopro54 замминистра образования Роман Каменев. — В рамках приема на целевое обучение в вузы региона приняты в 2024 году 1317 человек. Это на 3,9% больше, чем в 2023-м (1265 человек).

Бюджет наращивает заказ

Исполнительные органы госвласти Новосибирской области в качестве заказчиков кадров опубликовали на ЕЦП «Работа в России» 827 предложений (в каждом может быть заказ на несколько человек), говорится в ответе, полученном на запрос редакции из Минобразования региона. Предложения распределились следующим образом:

в сфере образования — 115 ,

, в сфере здравоохранения — 665 ,

, в сфере сельского хозяйства — 8,

в сфере промышленности — 15,

в сфере природных ресурсов — 8,

в сфере транспорта — 1,

в сфере цифрового развития — 2,

в сфере экономики — 7,

в сфере ветеринарии — 11.

Для обеспечения кадровой потребности в педагогических работниках по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года в НГПУ в рамках квоты целевого приема на программы бакалавриата и магистратуры зачислены 249 человек (в 2023 году — 229).

— В целом по итогам работы с вузами исполнительными органами государственной власти заключены 638 целевых договоров по программам высшего образования с мерами поддержки за счет средств областного бюджета, — отметил Каменев. — Продолжить заключение договоров на целевое обучение с обучающимися с предоставлением мер поддержки из областного бюджета намерены в ноябре 2024 года. На обучение планируется принять 189 человек.

По сравнению с 2023 годом в 2024-м целевой набор студентов с предоставлением мер поддержки из областного бюджета увеличился с 510 до 827 человек, рост составил 62%.

Не хватило квот

С 2024 года работодатели с госучастием, не относящиеся к исполнительным органам власти, стали самостоятельно публиковать предложения о заключении целевых договоров на сайте ЕЦП «Работа в России». В итоге на платформе были размещены 1218 предложений на обучение в вузах Новосибирска (в одном предложении работодателя могут содержаться несколько договоров о целевом обучении). По информации, полученной от вузов, самыми востребованными оказались педагоги, аграрии и медики:

НГТУ — 75,

НГУ — 36,

НГАСУ — 14,

СГУПС — 4,

СГУГиТ — 30,

НГУЭУ — 36,

НГУАДИ — 10,

НГАУ — 140 ,

, СГУВТ — 14,

СибГУТИ — 9,

НГМУ — 125 ,

, СИУ ф. РАНХиГС — 16,

НГПУ — 708 ,

, НЮИ ф. ТГУ — 1.

Как отметили в Минобре, новый порядок заключения договоров о целевом обучении в целом не выявил работодателей, неудовлетворенных ограниченными контрольными цифрами приема и целевыми квотами по конкретным специальностям.

Однако по ряду специальностей заявки работодателей все-таки оказались не закрыты. К примеру, в Новосибирском государственном университете экономики и управления НИНХ по направлениям:

38.03.01 «Экономика» — 5 предложений работодателей поданы, а квота целевого приема — 2 места,

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» — 3 предложения работодателей поданы, квота целевого приема — 2 места,

40.03.01 «Юриспруденция» — 6 предложений работодателей поданы, квота целевого приема — 2 места.

— Сибирскому государственному университету геосистем и технологий не выделено контрольных цифр приема и целевых квот по направлениям: 05.04.00 «Науки о Земле», 09.04.00 «Информатика и вычислительная техника», 10.04.00-«Информационная безопасность», 12.04.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», 27.04.00 «Управление в технических системах», — констатировал Роман Каменев. — В то же время в СГУГиТ поступали обращения от работодателей, желающих заключить целевые договоры по обучению студентов на этих направлениях. От филиалов ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» и ППК «Роскадастр» «Балтийское АГП», компании ООО «ДубльГИС» (2ГИС), АО Федеральный научно-производственный центр «Алтай», АО «НПО «Курганприбор», АО «Новосибирский приборостроительный завод».

Проректор по внешним связям НГУЭУ Владимир Ромашин отметил, что целевая квота формируется в рамках контрольных цифр приема на бюджетные места, которые вузу выделяет государство.

— К примеру у нас на «Экономике» было всего 8 бюджетных мест, два из них попали под целевую квоту. Курирующее нас министерство считает, что экономике региона не нужно большее количество экономистов, юристов и пиарщиков, хотя, судя по поданным заявкам, работодатели с этим не согласны, — констатирует собеседник редакции. — В принципе, как представитель образовательного учреждения, я рад, что на эти цифры есть конкуренция по отдельному конкурсу. Для сравнения, по ИТ-специальностям контрольные цифры большие, а востребованность — низкая. Поэтому проблема с подготовкой ИТ-специалистов усугубляется, так как на бюджетные места приходят слабые студенты.

Кроме того, по словам эксперта, целевое обучение осуществляется для предприятий и организаций с госучастием, а в их бюджете может быть не заложено коммерческое участие в подготовке специалиста. Например, если глава района области заказал специалиста, но он не прошел на основании конкурсной ситуации, то район остался без экономиста или юриста. Предприятие может отправить этого студента на обучение на коммерческой основе, заключив с ним договор.

Роман Каменев также подчеркнул, что компании не надеются только на целевой набор. Он напомнил, что вопрос подготовки кадров для работодателей региона является очень актуальным. Среднегодовой дефицит кадров в области составляет около 6,5% работников от общего числа занятых, поэтому работодатели принимают участие в формировании образовательных программ через максимальное вовлечение специалистов предприятий в учебный процесс, а также организуя стажировки преподавателей на базе предприятий. Кроме того, бизнес ведет активную работа с молодежью и образовательными организациями, реализует совместные проекты в формате лабораторий и т.д.

— В целом вузы постоянно взаимодействуют более чем с 60 предприятиями ОПК, расположенными в городе Новосибирске и других регионах, по вопросам участия студентов в решении производственных задач, — резюмировал Роман Каменев.

Взаимное недоверие

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова считает, что востребованность целевого обучения зависит от привлекательности условий, которые выдвигают работодатели.

— Сегодня абитуриенты выбирают целевое обучение как страховочный, а не основной вариант, так как знают, что и без целевого обучения смогут выбрать на рынке интересную работу и при этом не будут связаны обязательствами, — комментирует эксперт. — Сейчас студенты поколений Z и Альфа в этом плане более дальновидны. Они предпочитают платить за обучение и обладать свободой выбора. Они не знают, будет ли им через 4 года интересна эта специальность, компания и боятся ошибиться в выборе. Этот менталитет поколений нужно учитывать при работе с кадрами. Поколения Z и Aльфа живут в моменте, «здесь и сейчас».

С другой стороны, по наблюдению Литвиновой, работодатели также видят большие риски в целевых контрактах, потому что наслышаны о большом количестве расторжений контрактов со стороны студентов, когда они заканчивают последний курс. Причем вопросов много к целевому обучению не только в вузах, но и в колледжах.

— Работодатели не верят, что система целевого обучения работает эффективно и на 100%, что студенты придут к ним работать руками, сколько бы они им не платили, — констатирует Алла Литвинова. — Кроме того, как отмечают работодатели, не так много потенциально перспективных студентов поступают на те специальности, которые им необходимы. Так что недоверие к системе целевого образования сегодня есть со всех сторон, и эту ситуацию нужно менять.

Владимир Ромашин отметил, что у него двоякое отношение к новой системе подготовки целевиков. С одной стороны, для абитуриента и студента созданы хорошие условия: он может на моменте выбора университета на одной площадке посмотреть агрегированные предложения от работодателей, выбрать организацию и зайти на целевое обучение, если его устраивают условия: прохождение практики, стипендия, наличие наставника, предоставление общежития и т.д. Однако, есть и другая сторона медали.

— Система целевой подготовки студентов исказилась. Когда раньше ко мне приходил целевик, я мог его направить ну например , в налоговую, так как знал, что им нужен экономист, и работодатель со студентом могли договориться и ко мне он уже приходил с подписанным договором на целевую подготовку . Сейчас заявки на обучение принимаются через портал, студент уведомляет об этом вуз, и мы включаем его в целевой набор, а 1 сентября выясняется, что с ним не заключили договор. В итоге, уже зачисленный студент не проходит в вуз, и я обязан его отчислить или перевести на коммерцию. Такие прецеденты были в этом году, — комментирует Ромашин. — Причины для незаключения договора могут быть разные. От его подписания может отказаться, как работодатель, так и студент, который узнал все условия соглашения. К примеру, зарплата экономиста в госструктурах у нас существенно ниже, чем в коммерческом секторе, а студент, подписывая договор обязуется отработать в госучреждении 3-5 лет. Кстати, на коммерческие места ИТ-компаниям сегодня также тяжело набрать целевиков, так как студенты, предпочитают отучиться на бюджете, не связывая себя обязательствами, а потом, получив диплом, выбирать место работы.

Алла Литвинова считает, что работодателям стоит активнее общаться с абитуриентами на днях открытых дверей в вузах, а также предлагать студентам более интересные условия сотрудничества. Нужно делать экскурсии абитуриентов в компании работодателей для принятия весомого решения по целевому обучению с обеих сторон.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские родители считают условия договоров на целевое обучение жесткими.