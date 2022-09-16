Страны могут не пустить в свое воздушное пространство самолеты из РФ

Такая метка до настоящего времени была только у Эритреи и Бутана, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

В ICAO считают, что Россия не в состоянии обеспечивать безопасность полетов на воздушных судах с двойной регистрацией, которые эксплуатируются в стране.

Однако эксперты авиационной отрасли, хоть и поддерживают сомнения насчет надежности воздушных судов, оставшихся без поддержки производителя, в свою очередь, склонны думать, что действие со стороны ICAO связано прежде всего с накалом геополитической ситуации. Ведь «красный флажок» и сама по себе двойная регистрация самолетов не делает их автоматически менее безопасными.

В Ассоциации уточнили, что для пассажиров это фактически ничего не изменит.

— Такой опознавательный знак — лишь символ обеспокоенности Международной организации гражданской авиации, — добавили в АТОР.

А для российских авиакомпаний это чревато тем, что любой аэропорт в мире теперь вправе отказаться обслуживать их самолеты.

Ранее редакция сообщала, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.