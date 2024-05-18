Многометровый гейзер вырвался из-под земли на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Многометровый гейзер, вырвавшийся из-под земли, впечатлил жителей Новосибирска. Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Континент» в Октябрьском районе города днем 18 мая.
Реки воды хлынули по улицам и затопили проезжую часть, из-за чего собрались автомобили встали в пробку.
Как сообщают очевидцы, на место уже прибыли сотрудники СГК.
Ранее редакция сообщала о том, что в городе Куйбышеве Новосибирской области из теплотрассы вырвался мощный фонтан кипятка и образовал эпичное облако.
Источник фото и видео: паблик «Инцидент Новосибирск» в ВКонтакте.
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