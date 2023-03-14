С оператора наружной рекламы потребовали неустойку за просрочку платежей 182%

Вчера в арбитражном суде Новосибирской области началось рассмотрение дела по иску МКУ «Городской центр наружной рекламы» к ООО «Рекламные технологии» (Входит в ГК «Дизайнмастер». — Ред.). Сумма иска, выдвинутая муниципалитетом, — 53,2 млн рублей.

— МКУ ГЦНР требует взыскание неустойки за допущенные просрочки платежей по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 182,5% годовых за тяжелый, пандемийный 2020 год, что может привести к тяжелейшим финансовым последствиям для бизнеса, — пояснил собеседник редакции. — Новосибирск — один из немногих городов страны, который, вместо поддержки отрасли наружной рекламы, предложил расторгнуть договоры, а после того, как мы оплатили все задолженности, стали требовать пеню. Это больше похоже не на ведение деловой хозяйственной деятельности, а на публичную порку «своенравного» оператора, не идущего на поводу у управления художественного облика города.

Как пояснил редакции Infopro54 исполнительный директор ООО «Рекламные технологии» Евгений Камышников, сегодня проходило предварительное судебное заседание, где стороны озвучили свои позиции.

Кроме того, по словам Евгения Камышникова, в судебном заседании ООО «РТ» заявило ходатайство о привлечении к участию в деле бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата. Суд заявленное ходатайство удовлетворил.

На этой неделе в суде намечено рассмотрение еще одного иска «Городского центра наружной рекламы» к компании группы «Дизайнмастер» — ООО «АртБизнесЛайн» — на 18 млн рублей.

Напомним, у МКУ «Городской центр наружной рекламы» и ГК «Дизайнмастер» давно сложились натянутые отношения . Суды рассматривали несколько исков, которые стороны предъявляли друг другу, но на гораздо меньшие суммы. В январе 2023 года муниципальный центр выставил сразу два иска к компаниям группы почти на 72 млн рублей.

По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году демонтированы 170 рекламных конструкций. В планах до конца города — демонтаж 60-70 конструкций. Общее сокращение рекламных конструкций за два года должно составить около 37% от их общего объема.

ГК «Дизайнмастер» — один из крупнейших операторов наружной рекламы в России, работающий на рынке с 1995 года. Входит в топ-3 участников профильного рынка в стране, говорится в группе компании «ВКонтакте». У компании установлены более 6000 конструкций по всей России. Также работает на сегменте WiFi-аналитики.

Ранее редакция рассказывала о новых требованиях размещения наружной рекламы в Новосибирске.