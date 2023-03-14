С оператора наружной рекламы потребовали неустойку за просрочку платежей 182%

Вчера в арбитражном суде Новосибирской области началось рассмотрение дела по иску МКУ «Городской центр наружной рекламы» к ООО «Рекламные технологии» (Входит в ГК «Дизайнмастер». — Ред.). Сумма иска, выдвинутая муниципалитетом, — 53,2 млн рублей.
— МКУ ГЦНР требует взыскание неустойки за допущенные просрочки платежей по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 182,5% годовых за тяжелый, пандемийный 2020 год, что может привести к тяжелейшим финансовым последствиям для бизнеса, — пояснил собеседник редакции. — Новосибирск — один из немногих городов страны, который, вместо поддержки отрасли наружной рекламы, предложил расторгнуть договоры, а после того, как мы оплатили все задолженности, стали требовать пеню. Это больше похоже не на ведение деловой хозяйственной деятельности, а на публичную порку «своенравного» оператора, не идущего на поводу у управления художественного облика города.
Кроме того, по словам Евгения Камышникова, в судебном заседании ООО «РТ» заявило ходатайство о привлечении к участию в деле бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата. Суд заявленное ходатайство удовлетворил.
На этой неделе в суде намечено рассмотрение еще одного иска «Городского центра наружной рекламы» к компании группы «Дизайнмастер» — ООО «АртБизнесЛайн» — на 18 млн рублей.
натянутые отношения. Суды рассматривали несколько исков, которые стороны предъявляли друг другу, но на гораздо меньшие суммы. В январе 2023 года муниципальный центр выставил сразу два иска к компаниям группы почти на 72 млн рублей.
По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году демонтированы 170 рекламных конструкций. В планах до конца города — демонтаж 60-70 конструкций. Общее сокращение рекламных конструкций за два года должно составить около 37% от их общего объема.
ГК «Дизайнмастер» — один из крупнейших операторов наружной рекламы в России, работающий на рынке с 1995 года. Входит в топ-3 участников профильного рынка в стране, говорится в группе компании «ВКонтакте». У компании установлены более 6000 конструкций по всей России. Также работает на сегменте WiFi-аналитики.
Ранее редакция рассказывала о новых требованиях размещения наружной рекламы в Новосибирске.
Фото из архива редакции
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