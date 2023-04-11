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В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?

  • 11/04/2023, 13:31
Автор:
земля для льготников
Речь идет об участках, оснащенных необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Льготники в пролете

— Сейчас начнут возвращаться ребята — участники спецоперации. Все слышат о том, что в Крыму таким ребятам начали давать землю. 13 марта у нас будет совещание на аналогичную тематику, но, на наш взгляд, положа руку на сердце, Новосибирская область не может исполнить это обязательство. Это мы видим на примере ситуации с предоставлением земли многодетным, другим категориям льготников — очередь на получение участков более 40 тысяч, — сообщил на заседании регионального комитета по АПК председатель комитета Денис Субботин.

Он напомнил, что регион уже обещал дать бесплатно землю афганцам, чернобыльцам, участникам чеченских войн, многодетным, а теперь еще и участникам спецоперации на Украине.

— Мы пинцетом пытаемся остричь слона, то есть сами создали решение, которое не можем исполнять. Может, нам убрать популизм, честно признаться, что регион не может выполнить это обязательство? Может, подумать над альтернативными вариантами — выплате денежного возмещения? — предложил Субботин. — В СВО в основном принимают участие сельские ребята, и нам, сельским депутатам, избиратели задают эти вопросы. Если продолжим работать в том же духе, что и раньше, то ничего доброго мы не сделаем, а снова наберем неисполнимых обязательств.

новости Новосибирска

Участки для многодетных привяжут к инфраструктуре

По данным замминистра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, сегодня в очереди на получение земельных участков в регионе стоят около 6 тысяч многодетных семей, а также более 38 тысяч других категорий льготников. Он напомнил, что согласно поручению президента РФ землю для ИЖС, которая предоставляется льготникам, власти должны обеспечить всей необходимой инфраструктурой: инженерной, транспортной, социальной. Сейчас многодетным в регионе уже предоставлены 1,5 тысячи участков, которые не обеспечены инфраструктурой. В Минстрое посчитали объем финансирования для обеспечения этого требования только по участкам для многодетных семей.

  • Для создания социальной инфраструктуры на одно домовладение расчетно необходимы 760 тысяч рублей, то есть 6 млрд на все.
  • Для транспортной — 1,1 млрд или 9 млрд.
  • Для инженерной — 1,2 млрд, то есть 9,2 млрд.

Итого 24 млрд рублей для того, чтобы комплексно удовлетворить потребности исключительно многодетных очередников, не считая других категорий льготников.

— Это невозможно сделать без федеральной поддержки. Губернатор области обращался в адрес федерального правительства по этому вопросу, он рассматривался на заседании Госдумы, где обсуждалось предложение о создании специальной программы поддержки населения, — говорит Тимонов. — Масштаб проблемы огромный. Финансовые вложения в развитие инфраструктуры превышают стоимость земельных участков в пригороде Новосибирска.

Руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов подчеркнул, что в России нет ни одного субъекта федерации, где решена проблема с предоставлением земельных участков льготникам. Ни один регион до сих пор не нашел системного решения этой проблемы.

— Мы — третий город в России, поэтому у нас такое большое количество льготников. Плюс так исторически сложилось, что у нас самый обширный список льготных категорий граждан — 13-14. Это изначально мертворожденные вещи, так как для обеспечения инфраструктурой участков для находящихся в очереди льготников необходимы сотни миллиардов, — говорит чиновник. — Кроме того, по факту получается, что, предоставляя гражданину участок стоимостью 300-600 тысяч рублей, мы накачиваем его государственными деньгами от 3 млн рублей, а потом 80% льготников эту землю продают, при этом у государства остается обязанность протянуть коммуникации состоятельным гражданам, которые начинают там строить коттеджи.

Сократить очередь

Альтернативой решения вопроса с инфраструктурой может быть реализация проектов комплексного развития территории, где не менее 25% участков будут переданы льготникам. В такой ситуации область может привлечь субсидии на создание сетей в рамках программы поддержки жилищного строительства. Однако пока из 10 проектов, представленных муниципальными образованиями области, под финансирование подошел только один — микрорайон Южный в Черепанове. На создание системы водоснабжения в микрорайоне в бюджет области заложены 37 млн рублей, но финансирование проекта стоит в листе ожиданий на 2023 год. В поселке Садовый на сети водоотведения по решению суда необходимо направить около 1 млрд рублей.

Область готовится предоставить льготникам 1200 участков

Роман Шилохвостов добавляет, что в Новосибирской области льготникам предлагают взять участки под дачное и садовое строительство, выдача которых не обязывает власть подводить инфраструктуру. Под эти цели выдаются около 1000 участков в год.

— Эта не панацея, так как гражданин, построив дом, может через суд присвоить ему статус ИЖС — и проблема возникнет снова. Но пока это единственный вариант для нас сократить очередь, а для льготников — получить землю, — говорит Шилохвостов. — Еще один путь — получение единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Мы входим в 20-ку субъектов РФ по объемом выплачиваемой ЕДВ — нас опережают только нефтяные и южные регионы. По этой льготе в Минсоцразвития нет очереди. Так что мы избрали вектор усиления работы по этому направлению.

Комментируя ситуацию с предоставлением земельных участков для участников спецоперации, Роман Шилохвостов отметил, что региональный закон, прописывающий этот механизм, находится в финальной стадии.

— Мы предлагаем во внеочередную категорию вынести семьи погибших участников спецоперации, что позволит оперативно закрыть вопрос. По остальным участникам СВО ситуация сложная. Ставить их в общую очередь — мертворожденный вопрос, — рассуждает Шилохвостов. — Возможно, задействуем механизм предоставления участков под дачные, садовые общества — как участникам локальных конфликтов, ветеранам и вдовам погибших. Других вариантов мы пока не видим. Мониторим ситуацию по России, изучаем решения, которые принимают другие регионы.

Что касается крымского варианта выдачи земли, то, не вдаваясь в детали, Шилохвостов отметил, что «мы его проанализировали — нам он не подходит».

В итоге аграрный комитет принял решение более детально изучить вопрос с предоставлением земли льготным категориям граждан, в том числе участникам спецоперации, с участием коллег из социального комитета, а также правительства области.

 

Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от земельного участка. 

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : земля для участников спецоперации земля для многодетных Земля для льготников


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