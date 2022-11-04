Томских застройщиков власть призвала заключить «джентельменское соглашение»

И.о.мэра Томска Михаил Ратнер предложил строительным компаниям Томска заключить «джентльменское соглашение», которое подразумевает обязательную разработку проектов планировки территории при строительстве крупных жилых комплексов и микрорайонов в городе. Это предложение глава города высказал на заседании Совета Законодательной Думы Томской области, посвященном проблемам строительной отрасли региона, пояснили в пресс-службе муниципалитета.

— В настоящее время в городе существует проблема размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках под застройку, принадлежащих частным инвесторам. Учесть эти потребности города можно при разработке и принятии проекта планировки территории, однако эта процедура не является обязательной и далеко не все застройщики делают такие проекты, — отметил Михаил Ратнер. — В дальнейшем отсутствие на земельном участке, где ведется строительство жилья, таких объектов как детсады, школы, поликлиники, внутриквартальные проезды, влечет за собой возмущение и протесты жителей. Для того, чтобы не доводить дело до подобного развития ситуации, предлагаю застройщикам договориться о заключении «джентльменского соглашения», подразумевающего обязательную разработку проекта планировки. Все механизмы для этого решения есть. В ответ мы готовы открыто, с привлечением всех заинтересованных сторон, обсуждать меры стимулирования развития строительной отрасли.

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