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Томских застройщиков власть призвала заключить «джентельменское соглашение»

  • 04/11/2022, 16:59
Строительство, застройщики Томска
При застройке частных территорий мэрия предложила сразу учитывать места для строительства социальных объектов и транспортной инфраструктуры.

И.о.мэра Томска Михаил Ратнер предложил строительным компаниям Томска заключить «джентльменское соглашение», которое подразумевает обязательную разработку проектов планировки территории при строительстве крупных жилых комплексов и микрорайонов в городе. Это предложение глава города высказал на заседании Совета Законодательной Думы Томской области, посвященном проблемам строительной отрасли региона, пояснили в пресс-службе муниципалитета.

— В настоящее время в городе существует проблема размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках под застройку, принадлежащих частным инвесторам. Учесть эти потребности города можно при разработке и принятии проекта планировки территории, однако эта процедура не является обязательной и далеко не все застройщики делают такие проекты,  — отметил Михаил Ратнер. — В дальнейшем отсутствие на земельном участке, где ведется строительство жилья, таких объектов как детсады, школы, поликлиники, внутриквартальные проезды, влечет за собой возмущение и протесты жителей. Для того, чтобы не доводить дело до подобного развития ситуации, предлагаю застройщикам договориться о заключении «джентльменского соглашения», подразумевающего обязательную разработку проекта планировки. Все механизмы для этого решения есть. В ответ мы готовы открыто, с привлечением всех заинтересованных сторон, обсуждать меры стимулирования развития строительной отрасли.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске на примере ЖК «Клюквенный» планируют обкатать новый принцип освоения большой территории под жилищное строительство. 

Фото с сайта мэрии Томска

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Томск

Теги : строительство застройщики Томска


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