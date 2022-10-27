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Строители и ресурсоснабжающие организации обсудили синхронизацию работ на новых территориях

  • 27/10/2022, 15:24
Автор:
комплексное развитие территорий
Эксперты также настоятельно рекомендовали привести планы по развитию новых площадок в соответствие с реальными возможностями застройщиков и спросом на недвижимость.

Первый год программы модернизации тепломагистралей в Новосибирске подошел к концу — работы осложнили движение в городе, так как большая часть сетей проложена под дорогами. Проблем добавляет и недостаток синхронизации работ между ресурсоснабжающими организациями. Практики взаимодействия при комплексном развитии территорий (КТР) строители и ресурсоснабжающие организации решили протестировать на новом жилмассиве «Клюквенный» — об этом шла речь на отраслевом круглом столе.

Главное — синхронизация работы

— На мой взгляд, синхронизация инженерной, социальной и строительной составляющей — самый правильный подход, так как это позволяет сформировать наиболее эффективные условия для жизни людей. До сих пор у нас впереди бежала стройка, а за ней подтягивалась социалка, дорожное и инфраструктурное строительство, — отметил, выступая на круглом столе девелопер и застройщик, депутат регионального парламента Илья Поляков. — Мы видим, что сегодня могут несколько лет подряд раскапывать одну и ту же дорогу. Сначала для ремонта теплосетей, затем — сетей водоснабжения, потом — ремонта самой дороги… Все это очень затратно и отражается на качестве жизни города и горожан. Сейчас задача власти, строительного сообщества, ресурсоснабжающих организаций, дорожников и т.д. — максимально синхронизировать свою работу, чтобы заранее предусмотреть все возможные риски при развитии новой территории.

Синхронизация работ и комплексное планирование развития территории будут протестированы при реализации мастер-плана нового крупного жилмассива Новосибирска «Клюквенный». Он уже представлен на областном и городском уровнях. Мастер-планом предлагается на старте предусмотреть варианты решения всех проблем, которые мешают развиваться самому Новосибирску и создают точки напряжения между властью, бизнесом и обществом.

комплексное развитие территории

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В мастер-плане проекта предусмотрено создание точек трудоустройства жителей, все инженерные сети расположены в границах красных линий, выделенных под существующими или планируемыми тротуарами, велодорожками и т.д., чтобы дальнейшая эксплуатация дорог не влияла на инженерную обеспеченность территории необходимыми ресурсами.

Оператор проекта — «Агентство по развитию жилищного строительства» — уже заключил договоры на создание инфраструктуры со всеми ресурсоснабжающими организациями: ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в СГК. — Ред.), МУП «Горводоканал», АО «РЭС».

Так, «Региональные электросети» по 2 договорам на технологическое присоединение площадки на 9,4 МВт и 7,8 МВт в течение 2 лет планируют построить в Клюквенном 2 распредцентра и около 20 трансформаторных подстанций. Сейчас РЭС ищет подрядчика на выполнение этих работ.

Начальник технической службы «Горводоканала» Татьяна Юрченко сообщила, что общая нагрузка на площадку составит около 12,5 тысячи кубометров. Сейчас предприятие приступило к масштабному проектированию коллектора для канализования нового микрорайона.

— Это будет большая артерия для транспортирования огромного количества стоков с возможностью подключения локальных площадок, — добавила она.

Что касается тепла, то, по словам директора по взаимодействию с госорганами «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Екатерины Степиной, для обеспечения Клюквенного будут задействованы мощности ТЭЦ-4 и Калининской котельной.

— Сейчас мы пытаемся найти проектировщика, единого архитектора, который объединит все коммуникации в мастер-плане, чтобы на этапе строительства не получилось, что что-то забыли посчитать, — говорит главный инженер «Агентства по развитию жилищного строительства» Николай Кичигин.

Необходимо ускориться

Илья Поляков отметил, что необходимо сокращать сроки техприсоединений, бюрократическое процедуры, чтобы заселять людей в максимально короткие сроки.

— На мой взгляд, ключевая задача сегодня — максимально сократить срок подготовки техусловий на подключение объектов к тепло-, газо- и электроснабжению. Кроме того, необходимо решить проблему с подключением тепла в дома на период отделки объектов. Многие застройщики сегодня ставят угольные или дизельные котлы на новостройки, а это тормозит скорость строительства, — пояснил Поляков.

Екатерина Степина пояснила, что «Сибирская генерирующая компания» готова ускорить работу по технологическому присоединению к сетям новых объектов, развитию инфраструктуры на площадках КРТ (В регионе предусмотрены более 20 площадок для комплексного развития территории. — Ред.). Даже несмотря на то, что практика СГК показывает: сокращение сроков подключения не приводит к ускорению сроков сдачи жилья.

— Мы все с вами работаем в России и страхуемся в договорах по срокам подключения, прописывая в них 18 месяцев. Но вы же тоже страхуетесь перед покупателями своих квартир по срокам ввода жилья, — обратилась она к застройщикам. — Мы готовы допсоглашениями прописывать меньшие сроки, но без штрафных санкций. Напомню, нам самим интересно, чтобы объекты как можно быстрее подключались к теплоснабжению и начинали платить за тепло. Мы также готовы подписывать договоры на подключение объектов к теплу во время отделочных работ, но не по договорам теплоснабжения, а в рамках договоренностей, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Реальная оценка перспектив

Екатерина Степина обратила внимание на еще один важный аспект взаимодействия застройщиков и ресурсоснабжающих организаций. В частности, она отметила, что энергетикам очень важно понимать реальные планы девелоперов по созданию новых объектов на перспективу от 5 лет и далее.

— Сколько вы планирует строить, в какие сроки, когда будут запускаться объекты, каковы в целом темпы строительства на рынке? Мы тоже коммерческая организация и не можем прокладывать трубу в чистое поле, а потом несколько лет ожидать, когда появятся потребители. Кроме того, мы видим, что в 2022 году темпы строительства жилья далеко не такие, как в 2021-м, — комментирует Екатерина Степина. — Давайте чаще встречаться по вопросам планирования будущего, обсуждать варианты взаимодействия по новой застройке. К примеру, если в регионе реально планируется строить по 2 млн кв. м жилья в год, то нам, возможно, уже сейчас стоит подумать о создании новой инфраструктуры. Например, строительстве еще одной ТЭЦ — и эту информацию нужно аргументированно донести до акционеров.

Плющихинский жилмассив котельная

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Директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков добавил, что компания готова приобретать у застройщиков сети, котельные, которые они сами построили, но сейчас поняли, что непрофильный актив содержать невыгодно.

— Кроме того, есть ситуации откровенного нарушения законодательства. К примеру, в Новосибирске есть прецедент, когда застройщик построил в зоне теплоснабжения, где мы является единственной теплоснабжающей организацией, локальную котельную. Сейчас эта ситуация рассматривается в судах, — напомнил Колмаков.

Екатерина Степина обращает внимание еще на один риск — где застройщики планируют взять 30 тысяч новых жителей, которые приобретут квартиры в Клюквенном.

— Они съедут из квартир в других районах Новосибирска, переедут из других регионов? При общей ситуации с демографией, на мой взгляд, это достаточно острый вопрос, с которым тоже нужно тщательно работать, так как он может повлиять на планы застройщиков по возведению домов, а значит — и на темпы их подключения к инфраструктуре. Нас это не может не интересовать, — пояснила она.

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков сообщил, что его интересует состояние дорог, транспортная инфраструктура и организация дорожного движения в новых жилмассивах.

— К примеру, дома в Клюквенном, на других площадках построят застройщики, на соцобъекты можно будет привлечь федеральные деньги через нацпроекты, организацию дорожного движения обеспечит интеллектуальная транспортная система. А что будет с дорогами? Мы получим вторую Чистую слободу, где транспортная проблема только начинает расшиваться? — поинтересовался эксперт. — Депутаты горсовета поднимали этот вопрос перед мэрией, департаментом транспорта, правительством области? Если есть положительное решение, то нужно уже сейчас наводить посты по выделению денег на строительство дорог.

Новые технологии

Неотъемлемой частью комплексного развития новых площадок Новосибирска, по мнению участников круглого стола, сегодня должны стать цифровые технологии. Однако для того, чтобы они работали эффективно, их уже сейчас нужно вписывать в территорию.

интеллектуальная транспортная система

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— Сейчас в Новосибирске мы пытаемся внедрять цифровые сервисы по управлению транспортом, ЖКХ, обеспечением безопасности в существующую инфраструктуру — и это сопряжено с целым рядом проблем. При застройке нового микрорайона нужно учитывать все нюансы, а их немало. Например, когда мы говорим про системы разноуровневого видеонаблюдения, то возникает вопрос: а где будет храниться эта информация, сможет ли организация обеспечить безопасность данных, как будет предоставляться доступ к этой информации для госструктур, — рассуждает руководитель ГБУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло. — Если говорить про транспортную инфраструктуру, то здесь сразу нужно внедрять решения, которые можно будет вписать в интеллектуальную транспортную систему, создаваемую сейчас в Новосибирской агломерации. Все это нужно согласовывать на берегу, чтобы мы не получили в информационной системе города сборную солянку.

Еще одна тема — повышение энергоэффективности домов и коммерческих объектов с помощью современных технологий. Хотя, по мнению исполнительного директора межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области Алексея Шибанова, в этом плане Новосибирск тоже находится в самом начале долгого пути.

— Еще 10 лет назад мы предпринимали попытку добиться запрета строительства хотя бы социальных объектов с классом энергоэффективности ниже B. Ничего не получилось. Сложившаяся система проектирования, заказов, в том числе муниципальных, способов оплаты, стоимости объектов привела к тому, что многие объекты построены с классом энергоэффективности C, то есть их энергопотребление на 40% выше, чем у объектов B-класса. Удастся ли нам переломить этот тренд в Клюквенном? Маловероятно! —рассуждает Шибанов. — Да, сегодня в Новосибирске удается сократить затраты за счет ухода от ЦТП к индивидуальным тепловым пунктам, расположенным в жилых домах, где горячая вода доводится до нужной температуры. Но у нас так и не стало стандартом дифференцированное погодное регулирование теплоснабжения по ветвям зданий и сооружений. Хотя технически у Новосибирска для этого все есть. Если говорить про «Умный город», то цифровизация системы управления — это когда управленческие решения принимаются в интересах энергобезопасности потребителя, удовлетворения его запросов по качеству услуг. Вот когда мы к этому подойдем, тогда и можно будет говорить, что в Новосибирске реализованы цифровые системы теплоснабжения.

Впрочем, судя по настрою, все участники процесса осознают необходимость тесного взаимодействия при освоении огромных строительных площадок и намерены отработать практики взаимодействия, а также опережающего строительства и новые технологии при комплексном планировании, которые потом можно будет тиражировать на другие территории.

 

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Фото предоставлено пресс-службой СГК

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : энергоэффективность технологические присоединение ресурсоснабжающие организации новостройки Новосибирска модернизация теплосетей комплексное развитие территорий договор на подключение


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