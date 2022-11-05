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В Новосибирской области появится новая санитарная зона

  • 05/11/2022, 10:30
Автор:
ликвидация скотомогильников
На месте бывшего скотомогильника.

В Коченевском районе Новосибирской области в настоящее время проходят подготовительные мероприятия по установлению санитарной зоны на территории бывшего скотомогильника. Уже заключен контракт с проектной организацией, согласно которому срок установления санитарно-защитной зоны — 2023 год, также должны быть проведены огораживание, дезинфекция площадки. Сейчас проходят мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны.

Какой будет размер санитарно-защитной зоны, не можем предсказать, он основывается на результатах лабораторных исследований и испытаний, пояснил замначальника областного управления ветеринарной службы Сергей Макаров на заседании комиссии по экологии регионального парламента. Такая работа ведётся.

Напомним, что годом ранее при обсуждении темы скотомогильников областные депутаты и чиновники обозначили проблему: новые правила ликвидации скотомогильников требуют значительных затрат, как финансовых, так и временных, на проведение необходимых исследований. В то же время передоверить соответствующие работы частнику законодательство не позволяет, несмотря на то, что желающие этим заняться есть. Тогда депутаты заявляли, что по самым скромным подсчетам, на ликвидацию скотомогильников в регионе потребуются не менее 250 млн рублей в рамках специальной пятилетней программы.  На тот момент, по результатам проведенных обследований, в Новосибирской области были поставлены на учет 808 мест захоронения биологических отходов, из которых 783 подлежат ликвидации.

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На комиссии также обсудили ситуацию санитарными зонами вокруг так называемого Хилокского треугольника, включающего кладбище, рынок и мусорный полигон, о чём неоднократно заявляли местные общественники. Ситуацию усугубляет и соседство с «официальным» полигоном — неофициального.

За полигоном образуется вторая свалка, и поджоги теперь происходят там, рассказывает общественник, экс-депутат Заксобрания Олег Сметанин. Мы говорим о чистой стране вот вам чистая страна. Если хотите, можем съездить туда. Люди, с одной стороны, благодарят за то, что комиссия сделала, а, с другой, просят помогать дальше. А дальше там безобразия происходят, на которых кто-то деньги зарабатывает, а в бюджет поступлений нет: кто-то свозит мусор не на полигон, с которого деньги в бюджет идут, а туда.

 

Ранее редакция сообщала о ликвидации в Новосибирской области крупной несанкционированной свалки.

Фото: pixabay — vperez

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : экология санитарные зоны ликвидация скотомогильников


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