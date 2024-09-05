Тонущего в Оби мужчину спас житель Новосибирска

Неравнодушный новосибирец спас тонущего человека в Оби.

О происшествии сообщили спасатели МАСС.

Инцидент произошел недалеко от острова «Кудряш». Туда выдвинулась бригада спасателей, однако к моменту прибытия звонивший сам спас тонущего. Ему удалось извлечь человека из воды при помощи спасательного круга. Пострадавшего сотрудники МАСС застали на плавсредстве.

Добровольный спасатель угостил его тёплым чаем. МАСС поместили пострадавшего на свой катер и доставили на пристань, где передали врачам. Мужчина не смог объяснить обстоятельства случившегося.

– Спасатели МАСС выражают благодарность очевидцу за спасение человека на воде, – сказали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели МАСС устранили затопление в ЖК «Лето» в Новосибирске.