Участок улицы Широкой будет временно закрыт для трамваев в Новосибирске

С 22:00 6 сентября до 05:00 8 сентября будет закрыт участок трамвайных путей от улицы Демьяновской до улицы Дюканова.

– Это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Широкой на этом участке, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Так 6 сентября работа маршрутов № 10 и 18 будет ограничена до 22:00. 7 сентября работа этих трамваев будет скорректирована.

С водителями трамваев проведут инструктажи по особенностям проезда участка с реверсивным движением.

Пассажиров будут информировать о временных изменениях.

Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта.