Участок улицы Широкой будет временно закрыт для трамваев в Новосибирске

С 22:00 6 сентября до 05:00 8 сентября будет закрыт участок трамвайных путей от улицы Демьяновской до улицы Дюканова.
– Это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Широкой на этом участке, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Так 6 сентября работа маршрутов № 10 и 18 будет ограничена до 22:00. 7 сентября работа этих трамваев будет скорректирована.
С водителями трамваев проведут инструктажи по особенностям проезда участка с реверсивным движением.
Пассажиров будут информировать о временных изменениях.
Более подробную информацию можно посмотреть здесь.
Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта.
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