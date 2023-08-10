Топ 10 развлечений на выходные в Новосибирске

Infopro54 изучил все афиши и выбрал самые массовые, интересные события.

Начинать выходные можно уже в пятницу. На Гастрокорте — бесплатные киносеансы и джаз-концерт. Летнюю атмосферу можно дополнить едой любой кухни мира. Категория посетителей 6+.

С 11 по 13 августа на аэродроме Мочище — большой рок-концерт «Ветер Сибири». Добраться до места поможет дополнительный транспорт, который будет курсировать с небольшими перерывами из Новосибирска, Бердска и «Пригородных просторов». Категория 6+.

12 августа Умревинскому острогу исполняется 320 лет. Именины проведут в Мошковском районе на месте острога. Начало в 10 утра. Вход бесплатный. Категория 0+.

12 августа — вечеринка «Дыхание ночи» в «Максимиллианс». Танцы до утра. Девушкам вход после 23:00 бесплатно. Категория 18+.

12 августа благотворительный фестиваль в ТЦ «Роял парк». Выставка-раздача бездомных собак, фотосессии, призы и подарки каждому. Вход бесплатный. Категория 6+.

13 августа — матч-открытие на новой «Сибирь-Арене». Сибиряки сыграют со сборной Беларуси. Начнут игру с концерта в 12:00. Вход — бесплатный. Категория 6+.

13 августа в парке «У моря Обского» атмосферный пикник «Барды и небо». Фотозоны, спортивные турниры, мастер-классы. Вход — свободный. Категория 0+.

12 и 13 августа в новосибирском цирке программа «Клоун». Спектакль о жизни Юрия Никулина. Категория 0+.

В Художественном музее выставлено более 40 картин, эскизов, этюдов Василия Сурикова. Привезли полотна из крупнейших галерей России. Категория 6+.

В кинотеатрах Новосибирска показывают «Бабу Ягу», «За Палыча», «Корабль призраков» и другие фильмы. Категория 6+.