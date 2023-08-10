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К концу года современная связь появится еще в 35 сёлах Новосибирской области

  • 10/08/2023, 13:22

В этом году «Ростелеком» обеспечил современной связью и интернетом 18 малонаселенных пунктов Новосибирской области, до декабря компания планирует построить базовые станции еще в 35 сёлах.

К концу года современная связь появится еще в 35 сёлах Новосибирской областиРаботы ведутся в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0), который предполагает появление мобильной связи и интернета в малонаселенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.

«За последние пять лет на территории региона проведена огромная работа, направленная на устранение цифрового неравенства между жителями городских и сельских территорий. Построена инфраструктура связи до более чем 900 населённых пунктов, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов. По поручению Губернатора Андрея Александровича Травникова мы не просто заводим интернет в село, но и используем все возможности, чтобы подвести его в дома селян», — подчеркнул Сергей Цукарь.

В июле «Ростелеком» построил базовые станции в Александровском и Китерне Искитимского района, Новокурупкаевке и Старощербаково Барабинского района, а также в деревне Вахрушево Коченёвского района.

С появлением базовых станций жители сельской местности получают доступ ко всем популярным цифровым услугам, а также дистанционно обращаться в государственные организации и записываться на приём к врачу через портал госуслуг.

«Проект по устранению цифрового неравенства направлен на повышение уровня и качества жизни в сельской местности и является одним из приоритетных для нашей компании. В рамках УЦН 2.0 мы обеспечили современной связью 88 малых населённых пунктов Новосибирской области», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сейчас уже формируется перечень сёл, в которых «Ростелеком» построит базовые станции в 2024 году. На портале «Госуслуг» жители области могут проголосовать за населенный пункт, в котором в следующем году появится мобильная связь.

Опрос завершится 13 августа. На данный момент участие в нем приняли около 6800 человек. Пока лидируют село Зятьковка Купинского района, посёлок Шипуновский Сузунского района, аул Нижнебаяновский Карасукского района, деревни Долгово Тогучинского и Розенталь Татарского районов.

Фото предоставлено пресс-службой Ростелеком

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : современная связь Ростелеком интернет в сёлах


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