Топ-5 самых подешевевших автомобилей в Новосибирске за март

За последний месяц средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области снизилась на 2,4% и составила 3,9 миллиона рублей. По данным экспертов Авто.ру Оценка, количество предложений на рынке остаётся стабильным, а продавцы всё чаще предлагают специальные условия покупки.

По итогам марта в Новосибирской области были определены пять моделей, которые продемонстрировали наибольшую динамику снижения цен среди официально представленных на российском рынке.

Среди них:

Omoda C5 – 2,7 миллиона рублей;

Changan UNI-V – 3,13 миллиона рублей;

Knewstar 001 – 4,4 миллиона рублей;

Geely Monjaro – 4,8 миллиона рублей;

Tank 500 – 7,26 миллиона рублей.

В марте среди наиболее подорожавших моделей оказались GAC GS8 (+3,1%; стоимость — 4,56 млн рублей), Chery Tiggo 9 (+2%; стоимость — 4,96 млн рублей), а также GAC GS3 (+1,5%; стоимость — 2,68 млн рублей).

— С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной, — рассказал Сергей Игнатов , руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Бизнес.

В марте 2023 года средняя стоимость нового автомобиля на платформе Авто.ру в целом по стране осталась на уровне февраля.

Средняя цена на китайские автомобили составила 3,74 миллиона рублей, а на отечественные — 1,59 миллиона рублей. За год средние цены на китайские марки выросли на 9%, в то время как на российские — на 13%.

Средняя стоимость нового автомобиля с учётом моделей, официально не представленных на российском рынке, за год увеличилась более чем на один миллион рублей и достигла 9,12 миллиона рублей по итогам марта.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость авто с пробегом в Новосибирске превысила два млн рублей. На вторичном рынке впервые появились бренды китайских производителей.