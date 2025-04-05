Более 2500 новосибирцев высказались по поводу использования Бионорда

На Госуслугах завершился опрос новосибирцев, который проводила мэрия Новосибирска, чтобы узнать мнение горожан о том, нужны ли реагенты на дорогах. Всего в опросе приняли участие 2514 человек.

Большая часть — 1969 (75.8%) — высказались против использования реагентов, в том числе «Бионорда» на дорогах. 402 (15.5%) заявили о том, что его нужно использовать только на отдельных улицах или участках дорог (уклоны, мосты, магистрали).

2221 (35.5%) уверены, что более эффективным способом борьбы с гололедом является механическая очистка от снега и наледи. 1735 (27.7%) настаивают на введении дополнительного контроля за состоянием дорог. 1092 (17.4%) человек предложили активнее использовать отсев горных пород, 726 (11.6%) — песко-соляной смеси.

Напомним, применение «Бионорда» вызывает много вопросов у общественников. Реагент регулярно ругают в соцсетях, на него поступают жалобы со стороны водителей и пешеходов. В марте 2024 года вопрос безопасности этого средства рассматривался на комиссии по экологии Новосибирска. Тогда депутаты потребовали от мэрии доказательств безопасности реагента.

В январе 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в следующем зимнем сезоне 2025-2026 годов дорожные службы города не будут применять реагент «Бионорд» и пескосоляную смесь. Их заменят солью. Он отметил, что расход соли при обработке улично-дорожной сети в 3 раза меньше, чем при применении пескосоляной смеси.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирска решили отказаться от «Бионорда».