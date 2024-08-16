Топ архитектурных «уродов» назвал эксперт в Новосибирске

Новосибирск занимает третью строчку в списке городов-миллионников России после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь проживают более 1,6 млн человек. Сибирская столица привлекает внимание не только своей историей и культурой, но и архитектурой, которая формирует жизненное пространство, вызывающее у людей различные эмоции.

По мнению члена союза архитекторов России Игоря Поповского, среди множества зданий в Новосибирске есть такие, которые не вписываются в общий облик города. Эксперт отметил несколько строений, обезображивающих сибирский мегаполис.

Первым в списке «уродов» стало здание на улице Коммунистической, 50, более известный как «Дом Бэтмен». По мнению Поповского, его стилобат, то есть нижняя часть здания, выглядит неаккуратно и неуместно. Эксперт считает, что первые этажи создают неприятное впечатление у прохожих и здание не вписывается в общий архитектурный контекст улицы.

Вторую строчку в антирейтенге Поповского занял «Сити-центр». Архитектор сравнивает его со сталинскими башнями в Москве, которые имели одинаковые фасады со всех сторон. Но в отличие от них новосибирское здание не выглядит завершенным и целостным.

В топ «уродов» попал дом на улице Орджоникидзе, 18. Эксперт отмечает, что его торцевая часть выглядит грубо и неаккуратно.

На четвертую строчку списка «нелепостей» попало здание № 95 на улице Большевистской. Поповский называет его «Гауди» и считает, что строения отвратительный дизайн.

Замыкает антирейтинг «Сибирская золотая корона» на улице Кирова.

— Задний фасад этого здания отделан сайдингом, что выглядит неуместно. Боковой фасад открывает вид на пешеходную зону, но парковка выполнена плохо, что создает дополнительные проблемы для городской инфраструктуры, — отметил в беседе с Om1 Новосибирск архитектор.

Игорь Поповский подчеркивает важность архитектурного единства и гармонии в городской среде. Он считает, что архитектурный облик, как и сам город, фактически является проекцией общества. Он показывает отношения внутри общества, его политическое и экономическое развитие.

Ранее редакция сообщала о том, что механизмы градостроительного обновления Новосибирска кардинально меняются. По мнению экспертов, точечная застройка изжила себя, и девелоперы переходят к комплексному освоению территорий, то есть созданию новых районов с собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией.